Скільки готівки треба мати про запас під час блекаутів Сьогодні 12:02

Українцям слід мати запас готівки для розрахунків під час відключень світла

Українці нині живуть у вкрай складних умовах — без стабільного світла, тепла й звичного доступу до базових сервісів. У таких реаліях навіть звичні фінансові операції можуть стати проблемою, тож питання готівки знову виходить на перший план. У Центрі стратегічних комунікацій, розповіли, скільки готівки треба мати про всяк випадок під час блекаутів.



Чому варто мати запас готівки

Через відключення електроенергії частина банкоматів може не працювати, а в тих, що залишаються доступними, гроші швидко закінчуються через підвищений попит. Крім того, без світла та зв’язку часто неможливо розрахуватися банківською карткою.

Саме тому українців закликають заздалегідь подбати про запас готівки, щоб мати фінансову «подушку» на випадок тривалих перебоїв.

Скільки готівки треба мати про запас

У Центрі стратегічних комунікацій радять розраховувати суму так, щоб її вистачило на всі базові витрати щонайменше на 7−14 днів.

Йдеться про гроші на їжу, воду, ліки, пальне та інші першочергові потреби.

Навіщо готівка під час блекаутів

Запас готівки може знадобитися в таких ситуаціях:

якщо банкомати не працюють через відсутність електрики;

коли в банкоматах закінчуються гроші або діють жорсткі ліміти на зняття;

для купівлі товарів першої необхідності — незалежно від стану банківської системи.

З готівкою можна розрахуватися за їжу, воду, ліки чи пальне навіть тоді, коли електронні платежі недоступні.

Експерти також радять мати купюри різного номіналу. У кризових умовах це особливо важливо, адже:

у продавців може не бути решти з великих банкнот;

дрібні покупки простіше оплачувати невеликими купюрами;

витрати легше контролювати й точніше планувати бюджет.

Такий підхід допоможе уникнути зайвих труднощів і зберегти фінансову гнучкість навіть у найскладніших умовах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.