ГНС утвердила план плановых проверок на 2026 год: кого проверят в первую очередь

Государственная налоговая служба Украины утвердила план-график документальных плановых проверок на 2026 год. В него включены около 4,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В план проверок вошли:

почти 3,2 тыс. субъектов хозяйствования — юридические лица;

121 банковское и небанковское финансовое учреждение;

свыше 1 тыс. физических лиц — предпринимателей;

258 юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.

По сравнению с предыдущим годом количество субъектов хозяйствования, включенных в план-график, сократилось более чем на 7%. План сформирован с акцентом на качество проверок, а не на их количество.

В ГНС отмечают, что контрольные меры направляют только на плательщиков с высокой вероятностью нарушения налогового законодательства и потенциально значительными недоплатами в бюджет.

Критерии отбора плательщиков

В план-график включены плательщики, которые отвечают следующим критериям:

наличие рисков высокой степени;

значительные расчетные суммы возможных недоплат по основным налогам и сборам;

отраслевая специфика хозяйственных сделок.

В план-график не попали плательщики, которые:

входят в Перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства;

расположены на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях;

находятся в процедуре ликвидации;

не имеют рисков высокой степени.

Отрасли с повышенными рисками

В первую очередь в план включены отрасли, в которых зафиксированы непропорционально высокие риски возможных недоплат, в частности:

добывающая промышленность и разработка карьеров;

перерабатывающая промышленность, включая производство табачных изделий;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;

оптовая и розничная торговля, в частности, топливный рынок, фуд-ритейл и торговля бытовой техникой;

организация азартных игр;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность;

другие отрасли.

Риск-ориентированный подход

В ГНС отмечают, что плановые проверки — это не только инструмент контроля, но и средством предотвращения нарушений и повышения налоговой дисциплины. Служба продолжает внедрять открытый и понятный риск-ориентированный подход.

Мораторий и новые подходы

В ГНС напомнили, что 21.07.2025 президент Украины подписал указ № 538/2025 о введении в действие решения СНБО о введении отдельного моратория на проверки. С учетом этого налоговая служба совершенствует подходы к налоговому контролю с фокусом на рискоориентированную модель.

Формирование плана-графика проверок на 2026 год соответствует целям национальной стратегии доходов.

Он направлен на развитие системы управления налоговыми рисками, усиление аналитической составляющей контроля, уменьшение административного давления на добросовестный бизнес и концентрацию ресурсов в сегментах с наибольшим потенциалом бюджетных недоплат.

