ГНС утвердила план плановых проверок на 2026 год: кого проверят в первую очередь
Государственная налоговая служба Украины утвердила план-график документальных плановых проверок на 2026 год. В него включены около 4,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
В план проверок вошли:
- почти 3,2 тыс. субъектов хозяйствования — юридические лица;
- 121 банковское и небанковское финансовое учреждение;
- свыше 1 тыс. физических лиц — предпринимателей;
- 258 юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.
По сравнению с предыдущим годом количество субъектов хозяйствования, включенных в план-график, сократилось более чем на 7%. План сформирован с акцентом на качество проверок, а не на их количество.
В ГНС отмечают, что контрольные меры направляют только на плательщиков с высокой вероятностью нарушения налогового законодательства и потенциально значительными недоплатами в бюджет.
Критерии отбора плательщиков
В план-график включены плательщики, которые отвечают следующим критериям:
- наличие рисков высокой степени;
- значительные расчетные суммы возможных недоплат по основным налогам и сборам;
- отраслевая специфика хозяйственных сделок.
В план-график не попали плательщики, которые:
- входят в Перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства;
- расположены на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях;
- находятся в процедуре ликвидации;
- не имеют рисков высокой степени.
Отрасли с повышенными рисками
В первую очередь в план включены отрасли, в которых зафиксированы непропорционально высокие риски возможных недоплат, в частности:
- добывающая промышленность и разработка карьеров;
- перерабатывающая промышленность, включая производство табачных изделий;
- поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
- оптовая и розничная торговля, в частности, топливный рынок, фуд-ритейл и торговля бытовой техникой;
- организация азартных игр;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность;
- другие отрасли.
Риск-ориентированный подход
В ГНС отмечают, что плановые проверки — это не только инструмент контроля, но и средством предотвращения нарушений и повышения налоговой дисциплины. Служба продолжает внедрять открытый и понятный риск-ориентированный подход.
Мораторий и новые подходы
В ГНС напомнили, что 21.07.2025 президент Украины подписал указ № 538/2025 о введении в действие решения СНБО о введении отдельного моратория на проверки. С учетом этого налоговая служба совершенствует подходы к налоговому контролю с фокусом на рискоориентированную модель.
Формирование плана-графика проверок на 2026 год соответствует целям национальной стратегии доходов.
Он направлен на развитие системы управления налоговыми рисками, усиление аналитической составляющей контроля, уменьшение административного давления на добросовестный бизнес и концентрацию ресурсов в сегментах с наибольшим потенциалом бюджетных недоплат.
Поделиться новостью
Также по теме
ГНС утвердила план плановых проверок на 2026 год: кого проверят в первую очередь
Зеленский подписал упрощение таможенных процедур для импорта товаров для обороны
Нужно ли уведомлять налоговую о продаже недвижимости — разъяснение ГНС
Минфин анонсировал автоматическую регистрацию ФЛП плательщиками НДС
Зарплата для бронирования в 2026 году — какие будут требования
Германия выделила 160 млн евро на восстановление энергетики Украины