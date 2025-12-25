0 800 307 555
ГНС утвердила план плановых проверок на 2026 год: кого проверят в первую очередь

Казна и Политика
Государственная налоговая служба Украины утвердила план-график документальных плановых проверок на 2026 год. В него включены около 4,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
В план проверок вошли:
  • почти 3,2 тыс. субъектов хозяйствования — юридические лица;
  • 121 банковское и небанковское финансовое учреждение;
  • свыше 1 тыс. физических лиц — предпринимателей;
  • 258 юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.
По сравнению с предыдущим годом количество субъектов хозяйствования, включенных в план-график, сократилось более чем на 7%. План сформирован с акцентом на качество проверок, а не на их количество.
В ГНС отмечают, что контрольные меры направляют только на плательщиков с высокой вероятностью нарушения налогового законодательства и потенциально значительными недоплатами в бюджет.

Критерии отбора плательщиков

В план-график включены плательщики, которые отвечают следующим критериям:
  • наличие рисков высокой степени;
  • значительные расчетные суммы возможных недоплат по основным налогам и сборам;
  • отраслевая специфика хозяйственных сделок.
В план-график не попали плательщики, которые:
  • входят в Перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства;
  • расположены на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях;
  • находятся в процедуре ликвидации;
  • не имеют рисков высокой степени.

Отрасли с повышенными рисками

В первую очередь в план включены отрасли, в которых зафиксированы непропорционально высокие риски возможных недоплат, в частности:
  • добывающая промышленность и разработка карьеров;
  • перерабатывающая промышленность, включая производство табачных изделий;
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
  • оптовая и розничная торговля, в частности, топливный рынок, фуд-ритейл и торговля бытовой техникой;
  • организация азартных игр;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность;
  • другие отрасли.

Риск-ориентированный подход

В ГНС отмечают, что плановые проверки — это не только инструмент контроля, но и средством предотвращения нарушений и повышения налоговой дисциплины. Служба продолжает внедрять открытый и понятный риск-ориентированный подход.

Мораторий и новые подходы

В ГНС напомнили, что 21.07.2025 президент Украины подписал указ № 538/2025 о введении в действие решения СНБО о введении отдельного моратория на проверки. С учетом этого налоговая служба совершенствует подходы к налоговому контролю с фокусом на рискоориентированную модель.
Формирование плана-графика проверок на 2026 год соответствует целям национальной стратегии доходов.
Он направлен на развитие системы управления налоговыми рисками, усиление аналитической составляющей контроля, уменьшение административного давления на добросовестный бизнес и концентрацию ресурсов в сегментах с наибольшим потенциалом бюджетных недоплат.
Налоги
