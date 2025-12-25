0 800 307 555
Кабмин продлил запрет на импорт российских товаров на 2026 год

Казна и Политика
8
Кабинет министров продлил до 31 декабря 2026 года запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из россии.
Согласно постановлению № 1707 от 24 декабря, правительство внесло изменения в постановление Кабмина № 1147 от 30 декабря 2015 года, которое ежегодно обновляется.
Кроме того, постановлением № 1706 правительство еще на год — до 31 декабря 2026 года — продлило срок действия постановления № 1146 от 30 декабря 2015 года, устанавливающего ставки ввозной пошлины к импорту товаров, страной происхождения которых является рф.
Эти инструменты действуют с 2015 года как контрмеры в ответ на экономическое давление, продолжающееся много лет.
Напомним, в 2015 году Кабмин принял два постановления об ограничении торговли с россией в ответ на действия государства-агрессора в отношении Украины, в частности на прекращение с 1 января 2016 года в одностороннем порядке рф действие Договора о зоне свободной торговли в пределах СНГ по Украине и введение запретов на ввоз ряда товаров украинского происхождения. Срок действия этих актов продлевается ежегодно в декабре.
Санкции
