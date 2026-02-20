Бывшие облавтодоры передадут на приватизацию Сегодня 07:45 — Казна и Политика

После аудита облавтодоры выставят на приватизацию

Бывшие облавтодоры, ныне относящиеся к сфере управления госагентства по восстановлению инфраструктуры, после завершении аудита передадут Фонду госимущества Украины для приватизации.

Об этом рассказал глава госагентства по восстановлению инфраструктуры Сергей Сухомлин в интервью изданию Экономическая правда.

Завершение аудита и подготовка к приватизации

«Сейчас завершается аудит — почти год идет структуризация. За последний год их выручка выросла на 40%, в этом году прогнозируется еще плюс 60%. После завершения аудита передадим активы Фонда госимущества для приватизации», — сообщил он.

Приватизация облавтодоров в Украине является частью стратегии реформирования дорожной отрасли, направленной на демонополизацию рынка и привлечение частных инвестиций.

Процесс предусматривает передачу непрофильных активов и подразделений в частную собственность для повышения эффективности строительства и ремонта дорог.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко писал , что ремонт дорог для общего пользования в Украине должны начать, как только это позволят погодные условия. Свириденко поручила министру развития общин и территорий Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования. В первую очередь, это стратегически важные маршруты, обеспечивающие логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

Економічна Правда

