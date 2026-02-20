0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бывшие облавтодоры передадут на приватизацию

Казна и Политика
12
После аудита облавтодоры выставят на приватизацию
После аудита облавтодоры выставят на приватизацию
Бывшие облавтодоры, ныне относящиеся к сфере управления госагентства по восстановлению инфраструктуры, после завершении аудита передадут Фонду госимущества Украины для приватизации.
Об этом рассказал глава госагентства по восстановлению инфраструктуры Сергей Сухомлин в интервью изданию Экономическая правда.

Завершение аудита и подготовка к приватизации

«Сейчас завершается аудит — почти год идет структуризация. За последний год их выручка выросла на 40%, в этом году прогнозируется еще плюс 60%. После завершения аудита передадим активы Фонда госимущества для приватизации», — сообщил он.
Приватизация облавтодоров в Украине является частью стратегии реформирования дорожной отрасли, направленной на демонополизацию рынка и привлечение частных инвестиций.
Читайте также
Процесс предусматривает передачу непрофильных активов и подразделений в частную собственность для повышения эффективности строительства и ремонта дорог.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко писал, что ремонт дорог для общего пользования в Украине должны начать, как только это позволят погодные условия. Свириденко поручила министру развития общин и территорий Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования. В первую очередь, это стратегически важные маршруты, обеспечивающие логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems