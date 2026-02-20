Бывшие облавтодоры передадут на приватизацию
Бывшие облавтодоры, ныне относящиеся к сфере управления госагентства по восстановлению инфраструктуры, после завершении аудита передадут Фонду госимущества Украины для приватизации.
Об этом рассказал глава госагентства по восстановлению инфраструктуры Сергей Сухомлин в интервью изданию Экономическая правда.
Завершение аудита и подготовка к приватизации
«Сейчас завершается аудит — почти год идет структуризация. За последний год их выручка выросла на 40%, в этом году прогнозируется еще плюс 60%. После завершения аудита передадим активы Фонда госимущества для приватизации», — сообщил он.
Приватизация облавтодоров в Украине является частью стратегии реформирования дорожной отрасли, направленной на демонополизацию рынка и привлечение частных инвестиций.
Читайте также
Процесс предусматривает передачу непрофильных активов и подразделений в частную собственность для повышения эффективности строительства и ремонта дорог.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко писал, что ремонт дорог для общего пользования в Украине должны начать, как только это позволят погодные условия. Свириденко поручила министру развития общин и территорий Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования. В первую очередь, это стратегически важные маршруты, обеспечивающие логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.
Поделиться новостью
Также по теме
Бывшие облавтодоры передадут на приватизацию
Деньги от бабушки: чиновник задекларировал, что нашел в гараже наследство 653 тыс. долларов
Когда в Украине начнут ремонт дорог — ответ Правительства
В ЕС оценили экономический вклад украинских беженцев
Какие отрасли больше всего наполняют бюджет — данные ГНС
Домохозяйствам могут разрешить вести бизнес без регистрации ФЛП