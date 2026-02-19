0 800 307 555
Когда в Украине начнут ремонт дорог — ответ Правительства

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ремонт дорог для общего пользования в Украине должны начать, как только это позволят погодные условия.
Как она написала, «поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования».

Где будут ремонтировать

Прежде всего, это стратегически важные маршруты, обеспечивающие логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

Когда начнут

Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия.
В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт дорог.
Правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования, отметила она.
Украинские дороги снова превратились в кратеры. Почему дорожное покрытие рассыпается, ямы растут каждый час, а СТО переполнены автомобилями с разбитой подвеской? Об этом смотрите в нашем видео:
Ранее писали, что в декабре служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проекта для строительства новой дороги к курорту Буковель ориентировочной стоимостью 6,6 млрд гривен. Планируется построить новый отрезок дороги от села Быстрица до Яблуницы через Поляницу протяженностью 28,6 км. Предполагается, что строительство дороги будет финансироваться из госбюджета.
