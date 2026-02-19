Когда в Украине начнут ремонт дорог — ответ Правительства Сегодня 11:00 — Технологии&Авто

Когда в Украине начнут ремонт дорог — ответ Правительства

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ремонт дорог для общего пользования в Украине должны начать, как только это позволят погодные условия.

Как она написала , «поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования».

Где будут ремонтировать

Прежде всего, это стратегически важные маршруты, обеспечивающие логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

Когда начнут

Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия.

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт дорог.

Правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования, отметила она.

Украинские дороги снова превратились в кратеры. Почему дорожное покрытие рассыпается, ямы растут каждый час, а СТО переполнены автомобилями с разбитой подвеской? Об этом смотрите в нашем видео:

Буковель ориентировочной стоимостью 6,6 млрд гривен. Планируется построить новый отрезок дороги от села Быстрица до Яблуницы через Поляницу протяженностью 28,6 км. Предполагается, что строительство дороги будет финансироваться из госбюджета. Ранее писали, что в декабре служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проекта для строительства новой дороги к курортуПланируется построить новый отрезок дороги от села Быстрица до Яблуницы через Поляницу протяженностью 28,6 км.Предполагается, что строительство дороги будет финансироваться из госбюджета.

