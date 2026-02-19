В Киеве расширили условия компенсации за приобретенный автомобиль для ветеранов: условия и суммы Сегодня 14:03 — Технологии&Авто

В Киеве расширили условия компенсации за приобретенный автомобиль для ветеранов: условия и суммы

В столице расширили условия предоставления частичной компенсации за приобретение автомобиля для киевлян — защитников и защитниц с инвалидностью I или II группы.

Об этом сообщили на официальном портале Киева.

Что изменили

Отныне частичная компенсация распространяется не только на новые, но и на подержанные автомобили. Поддержка реализуется в рамках городской программы «Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц». Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Марина Хонда.

Частичная компенсация распространяется:

на подержанные автомобили, имеющие объем двигателя до 3 литров,

введены в эксплуатацию не более 8 лет назад,

рассчитаны не более чем на 9 мест,

автомобили должны быть приобретены на территории Украины.

Сумма компенсации

Размер частичной компенсации:

за подержанный автомобиль составляет до 320 тысяч гривен,

за новый — до 665 тысяч гривен.

Как отметила Марина Хонда, решение было принято с учетом запроса ветеранского сообщества и реальных жизненных обстоятельств военных, которые возвращаются в гражданскую жизнь после ранений.

По ее словам, город последовательно совершенствует механизмы поддержки ветеранов, опираясь на обратную связь от самих военных и их семей.

Сколько уже получили

В настоящее время программой частичной компенсации за приобретение нового автомобиля уже воспользовались 55 ветеранов.

Общая сумма выплаченных компенсаций составляет более 30 миллионов гривен.

Кроме того, ветераны с инвалидностью I или II группы могут получить компенсацию до 100 000 гривен на переоборудование собственного автомобиля в соответствии с индивидуальными потребностями.

Куда обращаться

Обратиться за консультацией и сопровождением — от подачи заявления до проверки документов — можно к специалистам Киев Милитари Хаб по адресам:

ул. Крещатик, 36;

Харьковское шоссе, 168-Ж;

ул. Ивана Микитенко, 7-Б.

Также работает бесплатная горячая линия: 0−800−300−633.

Документы

Специалисты отмечают, что вместе с заявлением необходимо подать документы в оригиналах для сверки с копиями:

паспорт гражданина Украины;

РНУКНП (идентификационный код);

документ, подтверждающий установление инвалидности в результате войны;

документ о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны;

удостоверение УБД или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (при наличии);

справка об отсутствии другого зарегистрированного автомобиля (можно получить в сервисном центре МВД);

договор купли-продажи автомобиля;

платежные документы, подтверждающие оплату;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

реквизиты социального банковского счета (IBAN) или муниципальной карты «Карта киевлянина».

