В Киеве расширили условия компенсации за приобретенный автомобиль для ветеранов: условия и суммы

Технологии&Авто
В Киеве расширили условия компенсации за приобретенный автомобиль для ветеранов: условия и суммы
В Киеве расширили условия компенсации за приобретенный автомобиль для ветеранов: условия и суммы
В столице расширили условия предоставления частичной компенсации за приобретение автомобиля для киевлян — защитников и защитниц с инвалидностью I или II группы.
Об этом сообщили на официальном портале Киева.

Что изменили

Отныне частичная компенсация распространяется не только на новые, но и на подержанные автомобили. Поддержка реализуется в рамках городской программы «Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц». Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Марина Хонда.

Частичная компенсация распространяется:

  • на подержанные автомобили, имеющие объем двигателя до 3 литров,
  • введены в эксплуатацию не более 8 лет назад,
  • рассчитаны не более чем на 9 мест,
  • автомобили должны быть приобретены на территории Украины.

Сумма компенсации

Размер частичной компенсации:
  • за подержанный автомобиль составляет до 320 тысяч гривен,
  • за новый — до 665 тысяч гривен.
Как отметила Марина Хонда, решение было принято с учетом запроса ветеранского сообщества и реальных жизненных обстоятельств военных, которые возвращаются в гражданскую жизнь после ранений.
По ее словам, город последовательно совершенствует механизмы поддержки ветеранов, опираясь на обратную связь от самих военных и их семей.
Сколько уже получили

В настоящее время программой частичной компенсации за приобретение нового автомобиля уже воспользовались 55 ветеранов.
Общая сумма выплаченных компенсаций составляет более 30 миллионов гривен.
Кроме того, ветераны с инвалидностью I или II группы могут получить компенсацию до 100 000 гривен на переоборудование собственного автомобиля в соответствии с индивидуальными потребностями.

Куда обращаться

Обратиться за консультацией и сопровождением — от подачи заявления до проверки документов — можно к специалистам Киев Милитари Хаб по адресам:
  • ул. Крещатик, 36;
  • Харьковское шоссе, 168-Ж;
  • ул. Ивана Микитенко, 7-Б.
Также работает бесплатная горячая линия: 0−800−300−633.

Документы

Специалисты отмечают, что вместе с заявлением необходимо подать документы в оригиналах для сверки с копиями:
  • паспорт гражданина Украины;
  • РНУКНП (идентификационный код);
  • документ, подтверждающий установление инвалидности в результате войны;
  • документ о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны;
  • удостоверение УБД или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (при наличии);
  • справка об отсутствии другого зарегистрированного автомобиля (можно получить в сервисном центре МВД);
  • договор купли-продажи автомобиля;
  • платежные документы, подтверждающие оплату;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • реквизиты социального банковского счета (IBAN) или муниципальной карты «Карта киевлянина».
Напомним, многие ветераны и ветеранки имеют право на ряд государственных льгот и выплат, но не все о них знают или пользуются ими. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, какие налоговые и другие финансовые льготы действуют для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших Защитников и Защитниц.
АвтоВоеннослужащий
Рассчитывайте на
