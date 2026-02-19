В Киеве расширили условия компенсации за приобретенный автомобиль для ветеранов: условия и суммы
В столице расширили условия предоставления частичной компенсации за приобретение автомобиля для киевлян — защитников и защитниц с инвалидностью I или II группы.
Об этом сообщили на официальном портале Киева.
Что изменили
Отныне частичная компенсация распространяется не только на новые, но и на подержанные автомобили. Поддержка реализуется в рамках городской программы «Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц». Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Марина Хонда.
Частичная компенсация распространяется:
- на подержанные автомобили, имеющие объем двигателя до 3 литров,
- введены в эксплуатацию не более 8 лет назад,
- рассчитаны не более чем на 9 мест,
- автомобили должны быть приобретены на территории Украины.
Сумма компенсации
Размер частичной компенсации:
- за подержанный автомобиль составляет до 320 тысяч гривен,
- за новый — до 665 тысяч гривен.
Как отметила Марина Хонда, решение было принято с учетом запроса ветеранского сообщества и реальных жизненных обстоятельств военных, которые возвращаются в гражданскую жизнь после ранений.
По ее словам, город последовательно совершенствует механизмы поддержки ветеранов, опираясь на обратную связь от самих военных и их семей.
Читайте также
Сколько уже получили
В настоящее время программой частичной компенсации за приобретение нового автомобиля уже воспользовались 55 ветеранов.
Общая сумма выплаченных компенсаций составляет более 30 миллионов гривен.
Кроме того, ветераны с инвалидностью I или II группы могут получить компенсацию до 100 000 гривен на переоборудование собственного автомобиля в соответствии с индивидуальными потребностями.
Куда обращаться
Обратиться за консультацией и сопровождением — от подачи заявления до проверки документов — можно к специалистам Киев Милитари Хаб по адресам:
- ул. Крещатик, 36;
- Харьковское шоссе, 168-Ж;
- ул. Ивана Микитенко, 7-Б.
Также работает бесплатная горячая линия: 0−800−300−633.
Документы
Специалисты отмечают, что вместе с заявлением необходимо подать документы в оригиналах для сверки с копиями:
- паспорт гражданина Украины;
- РНУКНП (идентификационный код);
- документ, подтверждающий установление инвалидности в результате войны;
- документ о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны;
- удостоверение УБД или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (при наличии);
- справка об отсутствии другого зарегистрированного автомобиля (можно получить в сервисном центре МВД);
- договор купли-продажи автомобиля;
- платежные документы, подтверждающие оплату;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- реквизиты социального банковского счета (IBAN) или муниципальной карты «Карта киевлянина».
Напомним, многие ветераны и ветеранки имеют право на ряд государственных льгот и выплат, но не все о них знают или пользуются ими. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, какие налоговые и другие финансовые льготы действуют для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших Защитников и Защитниц.
