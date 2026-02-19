Google разрабатывает технологию разблокировки лица для семейства Pixel 11 Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Pixel 11 может получить одну из самых заметных биометрических инноваций последних лет

Компания Google, по данным инсайдеров, работает над улучшенной технологией разблокировки по лицу для будущей линейки Google Pixel 11 и новых Chromebook. Проект имеет внутреннее название Project Toscana и может стать одним из ключевых обновлений следующего поколения устройств.

Без дополнительных датчиков, но с новыми возможностями

По словам источников, тестировавших систему, новая технология работает без каких-либо заметных дополнительных сенсоров на корпусе смартфона. То есть внешне Pixel 11 будет выглядеть почти так же, как предшественник, но функционально получит существенное улучшение.

Главная интрига заключается в том, использует ли Google инфракрасную (IR) систему, подобную той, которая применяется в Apple Face ID на iPhone. Если так, то соответствующие детекторы могут быть скрыты под дисплеем без вырезов или отдельных модулей. Кстати, по слухам сама Apple также планирует интегрировать инфракрасные компоненты под экран в будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Разблокировка будет работать даже в темноте

Одним из главных преимуществ новой системы должна стать стабильная работа при слабом освещении. Если нынешние версии распознавания лиц в смартфонах часто полагаются преимущественно на обычную камеру, IR-технология позволяет считывать глубину лица даже в полной темноте.

Инсайдеры утверждают, что скорость работы новой системы Google сравнима со скоростью Face ID на iPhone. Если это подтвердится, Pixel 11 может получить один из самых быстрых и удобных способов биометрической аутентификации на Android.

Альтернатива отпечатку пальца

В отличие от iPhone, смартфоны Pixel традиционно оснащаются также сканером отпечатков пальцев. Однако наличие полноценного 3D-распознавания лица станет важной альтернативой особенно в условиях, когда пользователю неудобно прикасаться к экрану или когда руки заняты.

Кроме того, Google по сообщениям тестирует аналогичную технологию и для Chromebook. Это может означать, что компания стремится унифицировать биометрическую экосистему, чтобы пользователи могли быстро и безопасно входить в систему вне зависимости от типа устройства.

Что это значит для рынка

Если Project Toscana действительно базируется на инфракрасном сканировании со скрытыми сенсорами, это станет серьезным шагом вперед для Android-устройств. Ведь до сих пор именно Apple считалась лидером в области безопасного распознавания лиц.

Официальных подтверждений от Google пока нет. Но если слух оправдается, Pixel 11 может получить одну из самых заметных биометрических инноваций последних лет без изменения дизайна, но с ощутимым приростом удобства и безопасности.

