В Ford предупредили о подорожании авто из-за дефицита компьютерной памяти Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Дефицит микросхем памяти уже давит на себестоимость производства и может привести к росту цен на автомобили

Мировой бум искусственного интеллекта начинает бить по автомобильной отрасли. Дефицит микросхем памяти уже давит на себестоимость производства и может привести к росту цен на автомобили.

Об этом заявила финансовый директор Ford Motor Company Шерри Хаус во время саммита Wolfe Research в Нью-Йорке, посвященного автотехнологиям и полупроводникам, сообщает The Drive.

По словам Хаус, компания сейчас контролирует поставки и имеет достаточные запасы, однако закупочные цены на память уже растут.

Причины роста цен на память

Ключевая причина — изменение производственных приоритетов трех крупнейших производителей памяти, таких как Samsung Electronics, SK hynix и Micron Technology. Компании переориентируют мощности на выпуск чипов для дата-центров искусственного интеллекта.

В результате объемы NAND и DRAM для других отраслей, в частности автомобильной, сократились. Ситуацию также усложнило решение Micron закрыть бренд Crucial, работавший на розничном рынке, чтобы высвободить ресурсы для крупных облачных клиентов — среди них Amazon, Google, Microsoft и OpenAI.

Читайте также Ford в 2026 году запустит ИИ-ассистента для своих авто

Парадоксально, но еще в 2023 году Micron отмечала, что среднестатистический автомобиль уже использует около 90 ГБ памяти в разных электронных модулях, а к 2026 году этот показатель должен был утроиться. Рост количества систем помощи водителю, мультимедийных комплексов и программного обеспечения превращает современные авто в мощные вычислительные платформы — и делает их все более зависимыми от поставок памяти.

Аналитики Counterpoint Research уже фиксируют признаки «панических закупок» чипов в автосекторе. По словам представителя компании ТС Хванга, производители пытаются сформировать запасы на фоне опасений дальнейшего обострения дефицита.

Если тенденция сохранится, потребителям придется готовиться к новому витку удорожания автомобилей — из-за конкуренции с индустрией искусственного интеллекта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.