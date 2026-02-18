Tesla запустила ИИ-ассистента для автомобилей в Европе
Компания Илона Маска Tesla объявила о запуске ИИ-ассистента Grok в своих автомобилях в Европе.
Об этом компания сообщила в X.
Развертывание начнется в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Франции, Португалии и Испании. В дальнейшем список стран будет расширяться.
Grok работает в автоматическом режиме и позволяет водителям получать ответы на вопросы с учетом данных в реальном времени, а также управлять навигацией без необходимости касаться сенсорного экрана.
На каких Tesla появился ИИ-ассистент
В настоящее время ассистент доступен в бета-версии.
Он поддерживается на автомобилях Model S, Model 3, Model X, Model Y и Cybertruck при условии, что авто имеет:
- процессор AMD;
- программное обеспечение версии 2025.26 или более поздней;
- включено Premium Connectivity или подключение к Wi-Fi.
Активировать Grok можно через меню App Launcher или нажав и удерживая кнопку микрофона на руле.
Функционал Grok
Ассистент позволяет:
- отвечать на вопросы разного уровня сложности;
- добавлять и менять маршруты;
- искать объекты и локации;
- управлять навигацией голосом (для версии ПО 2025.44.25 или более поздней).
Читайте также
Пользователи могут выбрать голос и стиль общения ассистента — от более официального до неформального.
В Tesla отмечают, что отдельная регистрация или подписка для использования Grok пока не нужны. Обработкой запросов занимается компания xAI, а сами разговоры для Tesla остаются анонимными.
Ранее мы сообщали, что Tesla объявила о скором запуске ассистента Grok в автомобилях на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.
Поделиться новостью
Также по теме
Messenger.com закрывают, с апреля 2026 года доступ будет только через Facebook
Tesla запустила ИИ-ассистента для автомобилей в Европе
ТОП-10 самых выносливых кроссоверов и внедорожников
Самые популярные электромобили на вторичке среди украинцев (инфографика)
Geely представила конкурента Toyota Corolla за менее чем $15 тыс.
Sony может отложить PlayStation 6 до 2029 года из-за дефицита памяти