Tesla запустила ИИ-ассистента для автомобилей в Европе

Технологии&Авто
21
Grok будет работать в автоматическом режиме на автомобилях Tesla в Европе
Grok будет работать в автоматическом режиме на автомобилях Tesla в Европе
Компания Илона Маска Tesla объявила о запуске ИИ-ассистента Grok в своих автомобилях в Европе.
Об этом компания сообщила в X.
Развертывание начнется в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Франции, Португалии и Испании. В дальнейшем список стран будет расширяться.
Grok работает в автоматическом режиме и позволяет водителям получать ответы на вопросы с учетом данных в реальном времени, а также управлять навигацией без необходимости касаться сенсорного экрана.

На каких Tesla появился ИИ-ассистент

В настоящее время ассистент доступен в бета-версии.
Он поддерживается на автомобилях Model S, Model 3, Model X, Model Y и Cybertruck при условии, что авто имеет:
  • процессор AMD;
  • программное обеспечение версии 2025.26 или более поздней;
  • включено Premium Connectivity или подключение к Wi-Fi.
Активировать Grok можно через меню App Launcher или нажав и удерживая кнопку микрофона на руле.

Функционал Grok

Ассистент позволяет:
  • отвечать на вопросы разного уровня сложности;
  • добавлять и менять маршруты;
  • искать объекты и локации;
  • управлять навигацией голосом (для версии ПО 2025.44.25 или более поздней).
Пользователи могут выбрать голос и стиль общения ассистента — от более официального до неформального.
В Tesla отмечают, что отдельная регистрация или подписка для использования Grok пока не нужны. Обработкой запросов занимается компания xAI, а сами разговоры для Tesla остаются анонимными.
Ранее мы сообщали, что Tesla объявила о скором запуске ассистента Grok в автомобилях на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.
Авто
Payment systems