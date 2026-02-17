0 800 307 555
Sony может отложить PlayStation 6 до 2029 года из-за дефицита памяти

Технологии&Авто
Sony рассматривает возможность выпустить новое поколение консолей в 2028 или даже в 2029 году
Действующий дефицит чипов памяти, вызванный искусственным интеллектом, может привести к тому, что Sony отложит релиз PlayStation 6 в 2028 году или позже.
Об этом говорится в отчете Bloomberg.
По словам осведомленных источников, Sony теперь рассматривает возможность выпустить новое поколение консолей в 2028 или даже в 2029 году. Это может стать серьезным препятствием в тщательно спланированной стратегии поддержки привлечения пользователей между поколениями PlayStation.

Воздействие дефицита памяти на других производителей

Кроме того, дефицит памяти оказывает влияние и на других производителей игрового оборудования, в частности Nintendo. Согласно заявлениям анонимных источников, компания рассматривает возможность повышения цены Switch 2 в 2026 году.
Представители Sony и Nintendo не ответили на запросы комментариев.
По материалам:
mezha.media
Технологии
Payment systems