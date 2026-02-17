0 800 307 555
Самые доступные автомобили США в 2026 году: рейтинг по сегментам

Kia K4 LX
Американский рынок новых автомобилей продолжает дорожать: средняя цена остается на уровне исторических максимумов, а сегмент доступных моделей резко сокращается. В 2026 году порог «бюджетности» фактически поднялся до отметки $22−23 тыс., и лишь несколько моделей удержались ниже ее.

Самые доступные седаны

В сегменте компактных седанов самую низкую стартовую цену предлагает Kia K4 LX — от $22 290.
В перечень также входят:
  • Nissan Sentra S — $22 600;
  • Hyundai Elantra SE — $22 625;
  • Toyota Corolla LE — $22 925;
Замыкает список Volkswagen Jetta S ($23 995) с турбомотором и богатым базовым оснащением.

Цены на бюджетные кроссоверы

В сегменте SUV рост цен ощутимее. Самой доступной моделью остается Hyundai Venue SE — от $20 550. Это фактически единственный кроссовер в США дешевле $21 тыс.
Среди других относительно доступных вариантов:
  • Chevrolet Trax LS — $21 700;
  • Nissan Kicks S — $22 430;
  • Chevrolet Trailblazer LS — от $23 300;
  • бюджетные комплектации моделей Kia.

Доступные пикапы

В сегменте пикапов расстановка иная: Hyundai Santa Cruz SE ($29 750) и Nissan Frontier S ($32 150) значительно дороже, а Ford Maverick XL удерживает позицию самого доступного — $28 145.
Рост цены с момента дебюта почти на $8 тыс. отражает общую динамику.
Сокращение количества моделей с ценой до $23 тыс. — прямое следствие усложнения конструкций, повышения требований безопасности и разворота рынка к более дорогим SUV.
в 2026 году бюджетные авто окончательно превращаются в нишу, где каждая новая модель на вес золота.
По материалам:
uamotors
Авто
