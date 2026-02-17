Самые доступные автомобили США в 2026 году: рейтинг по сегментам
Американский рынок новых автомобилей продолжает дорожать: средняя цена остается на уровне исторических максимумов, а сегмент доступных моделей резко сокращается. В 2026 году порог «бюджетности» фактически поднялся до отметки $22−23 тыс., и лишь несколько моделей удержались ниже ее.
Самые доступные седаны
В сегменте компактных седанов самую низкую стартовую цену предлагает Kia K4 LX — от $22 290.
В перечень также входят:
- Nissan Sentra S — $22 600;
- Hyundai Elantra SE — $22 625;
- Toyota Corolla LE — $22 925;
Замыкает список Volkswagen Jetta S ($23 995) с турбомотором и богатым базовым оснащением.
Цены на бюджетные кроссоверы
В сегменте SUV рост цен ощутимее. Самой доступной моделью остается Hyundai Venue SE — от $20 550. Это фактически единственный кроссовер в США дешевле $21 тыс.
Среди других относительно доступных вариантов:
- Chevrolet Trax LS — $21 700;
- Nissan Kicks S — $22 430;
- Chevrolet Trailblazer LS — от $23 300;
- бюджетные комплектации моделей Kia.
Доступные пикапы
В сегменте пикапов расстановка иная: Hyundai Santa Cruz SE ($29 750) и Nissan Frontier S ($32 150) значительно дороже, а Ford Maverick XL удерживает позицию самого доступного — $28 145.
Рост цены с момента дебюта почти на $8 тыс. отражает общую динамику.
Сокращение количества моделей с ценой до $23 тыс. — прямое следствие усложнения конструкций, повышения требований безопасности и разворота рынка к более дорогим SUV.
в 2026 году бюджетные авто окончательно превращаются в нишу, где каждая новая модель на вес золота.
Поделиться новостью
Также по теме
Самые доступные автомобили США в 2026 году: рейтинг по сегментам
7 надежных авто среди экономичных гибридов
Alibaba представила новую модель ИИ Qwen 3.5 с повышенной эффективностью
В сеть слили рендеры бюджетного iPhone 17e (характеристики)
Маск анонсировал запуск Grok для Tesla в Великобритании и ЕС
От $290 000: электрический грузовик Tesla Semi выходит на массовый рынок