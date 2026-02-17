7 надежных авто среди экономичных гибридов Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Рейтинг предсказуемо возглавила Toyota Prius

Покупателей недорогих автомобилей, кроме цены, в первую очередь интересуют две характеристики: и надежность и экономичность. Эксперты назвали 7 лучших автомобилей, которые в полной мере отвечают самым строгим запросам.

Именно надежность стала центральным фактором исследования специалистов в поисках самых лучших авто. На этот раз — в 2026 году в сегменте гибридов. Все модели в списке — известные и недорогие. И экономичны, ведь у гибридных машин низкий расход топлива.

Рейтинг из семи моделей по результатам исследования iSeeCars предсказуемо возглавила Toyota Prius.

Самые надежные недорогие гибриды в 2026 году:

Toyota Prius; Toyota Camry; Honda Civic Hybrid; Toyota Prius Plug-in Hybrid; Hyundai Sonata Hybrid; Toyota Highlander Hybrid; Ford Escape Hybrid.

