Маск анонсировал запуск Grok для Tesla в Великобритании и ЕС
В Tesla объявили о скором запуске ассистента Grok в автомобилях на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.
Новая функция позволит владельцам получать ответы практически на любые вопросы с использованием данных в реальном времени, а также управлять голосовой навигацией — добавлять и редактировать пункты назначения, превращая электромобиль в персонального цифрового гида.
Этапы внедрения
Первый этап внедрения охватит Великобританию, Ирландию, Германию, Швейцарию, Австрию, Италию, Францию, Португалию и Испанию. В дальнейшем список стран будет расширяться.
Компания продолжает развивать экосистему за счет обновлений «по воздуху», постепенно расширяя возможности своих электромобилей без изменения аппаратной платформы.
Глава X и основатель xAI Илон Маск сообщил, что новая версия нейросети Grok 4.20 выйдет уже на этой неделе. По его словам, обновление станет «значительным улучшением» по сравнению с текущей версией 4.1.
