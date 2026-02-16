Маск анонсировал запуск Grok для Tesla в Великобритании и ЕС Сегодня 22:22 — Технологии&Авто

Маск сообщил, что обновление станет "значительным улучшением" по сравнению с текущей версией 4.1

В Tesla объявили о скором запуске ассистента Grok в автомобилях на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.

Новая функция позволит владельцам получать ответы практически на любые вопросы с использованием данных в реальном времени, а также управлять голосовой навигацией — добавлять и редактировать пункты назначения, превращая электромобиль в персонального цифрового гида.

Этапы внедрения

Первый этап внедрения охватит Великобританию, Ирландию, Германию, Швейцарию, Австрию, Италию, Францию, Португалию и Испанию. В дальнейшем список стран будет расширяться.

Компания продолжает развивать экосистему за счет обновлений «по воздуху», постепенно расширяя возможности своих электромобилей без изменения аппаратной платформы.

Глава X и основатель xAI Илон Маск сообщил, что новая версия нейросети Grok 4.20 выйдет уже на этой неделе. По его словам, обновление станет «значительным улучшением» по сравнению с текущей версией 4.1.

