От $290 000: электрический грузовик Tesla Semi выходит на массовый рынок
Компания Tesla выводит на рынок свой электрический грузовой электромобиль Tesla Semi. Цены на новинку начинаются с 290 000 долларов за версию с запасом хода в 805 км.
Как изменилась цена Tesla Semi
Когда Tesla впервые представила Semi еще в 2017 году, компания рекламировала начальную цену в 150 000 долларов за версию с запасом хода 482 км и 180 000 долларов за вариант с запасом хода 805 миль. Эти цены давно считались устаревшими, но Tesla никогда официально их не обновляла.
Несмотря на заметный рост цены, это все еще значительно дешевле основных конкурентов на рынке. Так, средняя стоимость электрического грузовика со схожими характеристиками составляет 435 000 долларов.
Технические характеристики модели
Электромобиль, который может заряжаться с пиковой мощностью до 1,2 МВт, имеет заявленную эффективность на уровне 1,7 кВт*ч/миля, три двигателя суммарной мощностью 800 кВт и определенный уровень автономности.
Государственная поддержка и реакция рынка
Также стало известно, что штат Калифорния выделил около 165 миллионов долларов в виде ваучеров специально для приобретения Tesla Semi. Это вызвало критику со стороны конкурентов, утверждающих, что Tesla получает льготы на еще никому неизвестный продукт.
Tesla также сотрудничает с Uber Freight, чтобы предложить дополнительную скидку через программу аренды автопарка. Ожидается, что электрический грузовик Tesla Semi наконец-то поступит в массовое производство в этом году после примерно 6 лет задержки.
