Google выпустила обновленную модель Gemini 3 Deep Think для ученых, исследователей и инженеров

Компания Google обновила модель размышления Gemini 3 Deep Think и улучшила ее работу в сложных задачах, где данные хаотические или неполные. Она работает на уровне «золотого медалиста» Международной математической олимпиады.

В Google заявляют, что Deep Think сочетает глубокие научные знания с «инженерной полезностью», благодаря чему модель имеет больше вариантов для практического применения.

«В прошлом году мы продемонстрировали, что специализированные версии Deep Think могут успешно решать самые сложные задачи по соображениям, достигая золотых стандартов на чемпионатах мира по математике и программированию. Недавно Deep Think дал возможность специализированным агентам проводить исследования в области математики на научном уровне», — рассказали разработчики.

Gemini 3 Deep Think generated a real-time 3D WiFi radar that maps every network around you as glowing nodes in a Matrix-style space — in one shot. It used Pearson correlation to infer which APs are physically close, since RSSI alone isn't enough. pic.twitter.com/xJ3Jc8tr6j — BijanBowen (@Ominousind) February 13, 2026

В Google выделяют следующие достижения Gemini 3 Deep Think в тестах:

установка нового стандарта (48,4%, без инструментов) на Humanity’s Last Exam, тесте, предназначенном для проверки границ современных передовых моделей;

достижение результата 84,6% на ARC-AGI-2, проверенного ARC Prize Foundation;

достижение рейтинга Elo 3455 на Codeforces, тесте, состоящем из конкурентных программных задач;

достижение уровня золотой медали на Международной математической олимпиаде в 2025 году.

Новый Deep Think уже доступен в приложении Gemini для подписчиков Google AI Ultra.

