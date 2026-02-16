0 800 307 555
Украина может купить самолеты Gripen за деньги ЕС — министр обороны Швеции

Технологии&Авто
12
Истребитель JAS 39 Gripen E Воздушных Сил Швеции
Украина рассматривает возможность воспользоваться финансовой поддержкой ЕС для приобретения шведских истребителей Gripen и усиления противовоздушной обороны.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон после встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, сообщает шведский телеканал TV4 (Nyheterna).
Встреча прошла на полях заседания министров обороны стран ЕС.

Финансирование через программу ЕС

По словам Йонсона, Евросоюз ранее принял решение о предоставлении Украине займа на 90 млрд евро. Из них на оборону наше государство может использовать 60 млрд евро. 11 февраля 2026 г. Европейский парламент поддержал это решение.
«Благодаря этим 90 миллиардам евро, которые нам удалось обеспечить, Украина также сможет использовать часть этих средств, чтобы начать финансирование Gripen и строительство более сильной противовоздушной обороны», — заявил Пол Йонсон.
В то же время министр обороны Швеции отметил, что пока не может назвать сроки, когда для Украины может стать актуальным приобретение Gripen.
«Мы постоянно работаем над этим вопросом и ведем очень интенсивный диалог с Украиной», — сказал шведский министр обороны.
По его словам, Швеция также ведет переговоры с другими странами по их участию и возможному финансированию, и сейчас эти консультации находятся в интенсивной фазе.

Предварительные договоренности по Gripen

22 октября 2025 года Украина и Швеция публично задекларировали готовность перейти к переговорам по поводу будущего контракта на поставку истребителей шведского производства — подписали письмо о намерениях. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре также заявлял, что Украина рассчитывает на 150 таких самолетов и первые должны появиться уже в 2026 году.
Однако эти намерения нуждаются в дальнейшем финансировании и заключении полноценных контрактов. Реализация таких проектов остается долгосрочной из-за ограниченных производственных мощностей европейских производителей и сложившихся экспортных очередей.
Отдельно в рамках переговоров по Gripen обсуждается не только поставки самолетов, но и создание полноценной инфраструктуры для их обслуживания и подготовки персонала.
Также в ноябре прошлого года сообщалось, что Украина и Швеция договорились о локализации производства шведских истребителей JAS 39 Gripen на территории Украины с 2033 года.
По материалам:
mezha.media
