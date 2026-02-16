Mercedes-Benz готовит 16 моделей уже в этом году 16.02.2026, 01:34 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz готовит 16 моделей уже в этом году

До конца 2026 года Mercedes-Benz представит 16 новых моделей, а в 2027-м — почти столько же. Среди них — фейслифты флагманов, новые AMG, электрические модели и преемники нынешних бестселлеров.

После дебюта обновленного S-Class компания открыла общие планы развития модельного ряда. В ближайшие три месяца покажут сразу семь новинок, а дальше темп запусков будет только расти.

Флагманы

После обновления S-Class ожидается появление фейслифта Mercedes-Maybach S-Class. Также запланирована модернизация Mercedes-Benz GLS, а следом — его версия Maybach.

В сегменте топовых моделей из ДВС компания может представить кабриолет на базе Mercedes-Benz G-Class или новый AMG-вариант типа V8-версии CLE.

В флагманском сегменте ожидаются фейслифты Mercedes-Benz EQS и Mercedes-Benz EQS SUV. Также готовится электрический суперседан от AMG, фактически заменяющий бензиновый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.

Средний сегмент

В «ядре» модельного ряда ожидается фейслифт Mercedes-Benz C-Class вместе с обновленным универсалом.

Также возможны изменения для Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe, чтобы выровнять дизайн с полностью электрической версией GLC.

В 2026 году дебютирует первый полностью электрический C-Class. В то же время, EQE и EQE SUV, вероятно, снимут с производства — бренд постепенно пересматривает электрическую стратегию.

Начальный уровень

В базовом сегменте появится новое поколение Mercedes-Benz GLA, а также электрическая версия с обозначением «with EQ Technology».

Будущие электрокары и модели с ДВС будут иметь унифицированный дизайн.

Компания уже подтвердила разработку более компактного G-Class и нового entry-level авто, которое заменит A-Class. Это будет не хэтчбек, а гибрид минивэна и SUV. Также в разработке отдельный электрический SUV от AMG.

Возврат к ДВС

В последние годы Mercedes активно двигалась к полной электрификации, но рынок оказался медленнее, чем ожидалось. Теперь бренд делает ставку на баланс: модернизированные бензиновые и дизельные двигатели останутся в строю дольше, чем планировалось раньше.

Такой шаг может вернуть часть клиентов, не готовых полностью перейти на электромобили.

Что это значит для рынка

Mercedes запускает масштабную «продуктовую атаку», чтобы укрепить позиции против BMW и Audi.

Сочетание обновленных ДВС, новых электромобилей и изменения дизайна должно помочь бренду восстановить баланс между традициями и будущим.

2026−2027 годы станут определяющими для стратегии компании. И судя по планам, звезда на капоте не собирается сбавлять обороты.

