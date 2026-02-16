Honda меняет планы развития Сегодня 06:38 — Технологии&Авто

Honda уже четвертый квартал подряд терпит операционный ущерб через электромобили

Японский автопроизводитель Honda пересматривает свою стратегию развития электромобилей после серии финансовых потерь. За последние четыре квартала операционные убытки компании в этом сегменте составили около 1,71 млрд долларов.

Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на представителей компании.

Какова была стратегия Honda

Несколько лет назад компания Honda разработала стратегию дальнейшего развития с учетом упора на электромобили. Еще в начале 2024 года японская марка анонсировала разработку нового поколения электромобилей так называемой нулевой серии (0 Series).

В 2025-м производитель показал прототипы двух первых моделей, эти роли исполнили среднеразмерный кроссовер Honda 0 SUV и крупный Honda 0 Saloon, представляющий собой своеобразную смесь суперкара, минивэна и шутинг-брейка.

Ожидалось, что производство серийных электричек на базе этих прототипов начнется в 2026 году на заводе Honda EV Hub, расположенном в штате Огайо (США).

В общем, в «зеленое» семейство, согласно планам Honda, должны войти семь моделей: помимо Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon компания анонсировала кроссовер начального уровня, большой трехрядный SUV, компактный кроссовер, маленький кроссовер и компактный седан.

Ущерб из-за электромобильного направления

Теперь компания, судя по всему, собирается пересмотреть всю свою нынешнюю стратегию. Honda уже четвертый квартал подряд терпит операционный ущерб из-за электромобилей. Как подсчитали в компании, сумма составила 1,71 млрд долларов.

Комментируя эти финансовые результаты, исполнительный вице-президент Honda Нория Кайхар признал, что компании необходимо провести фундаментальный пересмотр стратегии, чтобы восстановить конкурентоспособность.

Читайте также Тарифы Трампа обвалили доходы: Honda теряет миллиарды еще по одной причине

В Honda в 2024 году заявляли, что планируют продавать до двух миллионов электромобилей в год до 2030-го. Однако спрос на «зеленые» машины оказался не столь интенсивным, как рассчитывали производители.

Известно, что после пересмотра нынешней стратегии производитель представит обновленный план выведения на мировой рынок новинок брендов. Пока в компании отметили лишь, что полностью электрический кроссовер Acura RSX и серийный Honda 0 SUV по-прежнему готовятся к дебюту в конце 2026 года.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.