Honda меняет планы развития

Технологии&Авто
30
Honda уже четвертый квартал подряд терпит операционный ущерб через электромобили
Японский автопроизводитель Honda пересматривает свою стратегию развития электромобилей после серии финансовых потерь. За последние четыре квартала операционные убытки компании в этом сегменте составили около 1,71 млрд долларов.
Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на представителей компании.

Какова была стратегия Honda

Несколько лет назад компания Honda разработала стратегию дальнейшего развития с учетом упора на электромобили. Еще в начале 2024 года японская марка анонсировала разработку нового поколения электромобилей так называемой нулевой серии (0 Series).
В 2025-м производитель показал прототипы двух первых моделей, эти роли исполнили среднеразмерный кроссовер Honda 0 SUV и крупный Honda 0 Saloon, представляющий собой своеобразную смесь суперкара, минивэна и шутинг-брейка.
Ожидалось, что производство серийных электричек на базе этих прототипов начнется в 2026 году на заводе Honda EV Hub, расположенном в штате Огайо (США).
В общем, в «зеленое» семейство, согласно планам Honda, должны войти семь моделей: помимо Honda 0 SUV и Honda 0 Saloon компания анонсировала кроссовер начального уровня, большой трехрядный SUV, компактный кроссовер, маленький кроссовер и компактный седан.

Ущерб из-за электромобильного направления

Теперь компания, судя по всему, собирается пересмотреть всю свою нынешнюю стратегию. Honda уже четвертый квартал подряд терпит операционный ущерб из-за электромобилей. Как подсчитали в компании, сумма составила 1,71 млрд долларов.
Комментируя эти финансовые результаты, исполнительный вице-президент Honda Нория Кайхар признал, что компании необходимо провести фундаментальный пересмотр стратегии, чтобы восстановить конкурентоспособность.
В Honda в 2024 году заявляли, что планируют продавать до двух миллионов электромобилей в год до 2030-го. Однако спрос на «зеленые» машины оказался не столь интенсивным, как рассчитывали производители.
Известно, что после пересмотра нынешней стратегии производитель представит обновленный план выведения на мировой рынок новинок брендов. Пока в компании отметили лишь, что полностью электрический кроссовер Acura RSX и серийный Honda 0 SUV по-прежнему готовятся к дебюту в конце 2026 года.
