Тарифы Трампа обвалили доходы: Honda теряет миллиарды еще по одной причине

Операционная прибыль Honda за третий квартал упала на 61,4% из-за замедления спроса на электромобили и тарифы Трампа

Компания Honda Motor Co. присоединилась к ряду мировых автопроизводителей, предупредивших о потере прибыли. Это результат дорогостоящих последствий замедления спроса на электромобили и давления тарифов Трампа.

Honda Motor заявила, что ее операционная прибыль за третий квартал упала на 61,4%, что стало четвертым подряд снижением в годовом исчислении, пишет Reuters

Второй по величине автопроизводитель Японии после Toyota Motor сообщил об операционной прибыли в размере 153,4 миллиарда иен (987,07 миллиона долларов) за этот период, что ниже среднего прогноза в 174,5 миллиарда иен. Среди препятствий:

замедление роста рынка электромобилей;

протекционистская торговая политика, в том числе тарифы Трампа;

повышенные риски цепи поставок;

обострение глобальной конкуренции.

Единовременные расходы, связанные с электромобилями, включая убытки и обесценение автомобилей, проданных в США, и списание активов развития, стоили Honda 1,7 миллиарда долларов. Кроме того, компания понесла ущерб в размере около миллиарда долларов от импортных пошлин США.

Какие проблемы у других автопроизводителей

Крупные автопроизводители предупреждают о «зиме» для электромобилей, поскольку основные рынки, такие как США, отменяют политику поддержки, оставляя отрасль в затруднительном положении, пишет Bloomberg

Stellantis в этом месяце заявила, что взимает более 22 миллиардов евро сборов, главным образом связанных с изменением курса своей стратегии по электромобилям. Форд Motor Co. объявила о сборах в размере 19,5 миллиарда долларов от капитального ремонта.

