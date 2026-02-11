0 800 307 555
Тарифы Трампа обвалили доходы: Honda теряет миллиарды еще по одной причине

Фондовый рынок
14
Операционная прибыль Honda за третий квартал упала на 61,4% из-за замедления спроса на электромобили и тарифы Трампа
Компания Honda Motor Co. присоединилась к ряду мировых автопроизводителей, предупредивших о потере прибыли. Это результат дорогостоящих последствий замедления спроса на электромобили и давления тарифов Трампа.
Honda Motor заявила, что ее операционная прибыль за третий квартал упала на 61,4%, что стало четвертым подряд снижением в годовом исчислении, пишет Reuters.
Второй по величине автопроизводитель Японии после Toyota Motor сообщил об операционной прибыли в размере 153,4 миллиарда иен (987,07 миллиона долларов) за этот период, что ниже среднего прогноза в 174,5 миллиарда иен. Среди препятствий:
  • замедление роста рынка электромобилей;
  • протекционистская торговая политика, в том числе тарифы Трампа;
  • повышенные риски цепи поставок;
  • обострение глобальной конкуренции.
Единовременные расходы, связанные с электромобилями, включая убытки и обесценение автомобилей, проданных в США, и списание активов развития, стоили Honda 1,7 миллиарда долларов. Кроме того, компания понесла ущерб в размере около миллиарда долларов от импортных пошлин США.

Какие проблемы у других автопроизводителей

Крупные автопроизводители предупреждают о «зиме» для электромобилей, поскольку основные рынки, такие как США, отменяют политику поддержки, оставляя отрасль в затруднительном положении, пишет Bloomberg.
Stellantis в этом месяце заявила, что взимает более 22 миллиардов евро сборов, главным образом связанных с изменением курса своей стратегии по электромобилям. Форд Motor Co. объявила о сборах в размере 19,5 миллиарда долларов от капитального ремонта.
По материалам:
Телеканал 24
Деньги
