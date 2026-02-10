0 800 307 555
За прошлый год «Филипп Моррис» уплатила 58,5 млрд грн налогов в бюджет Украины

Несмотря на сложные условия ведения бизнеса (в т.ч. обстрелы и регулярные отключения электроэнергии), за прошлый год компания «Филипп Моррис» уплатила в Украине 58,5 млрд грн налогов. Это на 6,3 млрд гривен (или 12%) больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает пресс-служба компании «Филипп Моррис Украина».
Основная часть налоговых платежей — это акцизы — почти 44 млрд. грн. Также уплачено 13,4 млрд грн налога на добавленную стоимость.
Эти поступления играют важную роль в обеспечении государственного бюджета в условиях роста расходов на оборону, социальные программы и восстановление инфраструктуры.
«Увеличение объемов уплаченных налогов в 2025 году было обусловлено повышением ставок акцизного налога на табачные изделия, а также переносом производства сигарет с фабрики партнера на собственное предприятие компании во Львовской области» , — отметил финансовый директор «Филипп Моррис Украина» Сергей Кальнооченко.
В то же время, он отметил, что потенциал наполнения бюджета остается значительно выше. Весомым сдерживающим фактором остается рост нелегального сегмента табачного рынка, что негативно влияет как на доход государственного бюджета, так и на условия честной конкуренции.
«Усиление теневой торговли существенно снижает объем бюджетных поступлений. В условиях войны, отсутствия электроэнергии и тепла — это средства, которые могли бы быть направлены на поддержку государства и граждан» , — подчеркнул Сергей Кальнооченко.
По его словам, сокращение легального рынка оказывает непосредственное влияние на производство компании «Филипп Моррис» в Украине. На фабрике во Львовской области часть из пяти установленных производственных линий пока остается недогруженной.
Дальнейший рост нелегального сегмента может вынудить компанию пересмотреть инвестиционные планы в Украине.
Филипп Моррис остается одним из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов в Украине.
Компания также оказывает гуманитарную поддержку общинам в Харьковской, Львовской, Киевской областях, а также сотрудничает с крупнейшими реабилитационными фондами — Superhumans, U+System, UNBROKEN и т. д. С начала полномасштабного вторжения было реализовано проектов на 431 млн. грн.
В то время как харьковская фабрика Филипп Моррис остается пока закрытой из-за обстрелов, в 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в ее запуск 30 миллионов долларов. Для работы на новой фабрике релоцировали 250 сотрудников харьковской фабрики.
Payment systems