0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Air China купит 60 самолетов Airbus за $9,5 млрд

Фондовый рынок
2
Китайская авиакомпания Air China объявила о подписании соглашения о покупке у европейского аэрокосмического концерна Airbus 60 самолетов A320neo общей каталожной стоимостью около $9,5 млрд.
Ожидается, что поставка самолетов будет осуществляться с 2028 по 2032 год, говорится в пресс-релизе Air China.
Ранее во вторник China Aircraft Leasing сообщила о том, что ее подразделение CALC (Британские Виргинские острова) договорилось о покупке 30 самолетов A320neo у Airbus. Днем ранее китайские авиакомпании Spring Airlines и Juneyao Airlines объявили о планах приобрести соответственно 30 и 25 самолетов A320.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems