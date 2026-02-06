0 800 307 555
Крюковский вагоностроительный завод показал новую модель вагонов (фото)
Крюковский вагоностроительный завод показал новую модель вагонов (фото)
Грузовые вагоны от ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» пополнились хоппером для перевозки цемента.
Характеристики

«Малыш» модели 19−7160: грузоподъемность 73,5 т, объем кузова 76 куб. м, масса тары 20,5 т, база 7700 мм, выполнена в габариты 1-ВМ. Его стройные элегантные формы технически совершенной конструкции радуют глаз, но еще больше ускоряют его функциональные преимущества.
Вагоны успешно выдержали все испытания.
О преимуществах «новорожденного» цементовоза рассказывает главный конструктор по грузовому вагоностроению и машиностроению Андрей Гетьман: «С нашим новым вагоном проводить дополнительные операции уже не нужно. Объем кузова 76 куб м хватает, чтобы сразу насыпать полную грузоподъемность — 73,5 т и снова разрушаться. трудоемкость грузовых операций уменьшается, стоимость экономится, покупатели цемента довольны».

Где могут использоваться

Габарит 1-ВМ позволяет новым вагонам работать на магистральных и других линиях железных дорог европейских — членов Организации сотрудничества железных дорог 1435 мм для международных сообщений с перестановкой тележек.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Бизнес
Payment systems