Крюковский вагоностроительный завод показал новую модель вагонов (фото) Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Крюковский вагоностроительный завод показал новую модель вагонов (фото)

Грузовые вагоны от ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» пополнились хоппером для перевозки цемента.

Об этом говорится в сообщении компании.

Характеристики

«Малыш» модели 19−7160: грузоподъемность 73,5 т, объем кузова 76 куб. м, масса тары 20,5 т, база 7700 мм, выполнена в габариты 1-ВМ. Его стройные элегантные формы технически совершенной конструкции радуют глаз, но еще больше ускоряют его функциональные преимущества.

Вагоны успешно выдержали все испытания.

«Малыш» модели 19−7160

О преимуществах «новорожденного» цементовоза рассказывает главный конструктор по грузовому вагоностроению и машиностроению Андрей Гетьман: «С нашим новым вагоном проводить дополнительные операции уже не нужно. Объем кузова 76 куб м хватает, чтобы сразу насыпать полную грузоподъемность — 73,5 т и снова разрушаться. трудоемкость грузовых операций уменьшается, стоимость экономится, покупатели цемента довольны».

Где могут использоваться

Габарит 1-ВМ позволяет новым вагонам работать на магистральных и других линиях железных дорог европейских — членов Организации сотрудничества железных дорог 1435 мм для международных сообщений с перестановкой тележек.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.