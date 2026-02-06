Крюковский вагоностроительный завод показал новую модель вагонов (фото)
Грузовые вагоны от ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» пополнились хоппером для перевозки цемента.
Об этом говорится в сообщении компании.
Характеристики
«Малыш» модели 19−7160: грузоподъемность 73,5 т, объем кузова 76 куб. м, масса тары 20,5 т, база 7700 мм, выполнена в габариты 1-ВМ. Его стройные элегантные формы технически совершенной конструкции радуют глаз, но еще больше ускоряют его функциональные преимущества.
Вагоны успешно выдержали все испытания.
О преимуществах «новорожденного» цементовоза рассказывает главный конструктор по грузовому вагоностроению и машиностроению Андрей Гетьман: «С нашим новым вагоном проводить дополнительные операции уже не нужно. Объем кузова 76 куб м хватает, чтобы сразу насыпать полную грузоподъемность — 73,5 т и снова разрушаться. трудоемкость грузовых операций уменьшается, стоимость экономится, покупатели цемента довольны».
Где могут использоваться
Габарит 1-ВМ позволяет новым вагонам работать на магистральных и других линиях железных дорог европейских — членов Организации сотрудничества железных дорог 1435 мм для международных сообщений с перестановкой тележек.
