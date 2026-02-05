«Укрпочта» выпускает новую марку к 30-летию станции «Академик Вернадский»
К 30-летию украинского присутствия в Антарктиде «Укрпочта» подготовила специальные марки дизайна Оксаны Шуклиновой, посвященные станции «Академик Вернадский».
Компания уже объявила о предзаказе.
На марочном листе также изображены пингвины. В настоящее время их численность вблизи острова, где находится станция, превышает 10 тысяч особей. Дополняет набор тематический конверт с изображением украинского ледокола «Ноосфера».
Официальное спецпогашение марки запланировано на 6 февраля.
Где купить
Почтовую новинку можно будет приобрести в отделениях «Укрпочты», через онлайн магазин компании и в специализированных филателистических магазинах.
Ранее, 2 февраля, в день своего 32-летия, Укрпочта представила обновленный бренд. Над новой визуальной айдентикой работала украинская команда Spiilka Design Büro, которая разработала новый визуальный язык национального почтового оператора.
В пределах ребрендинга символ присутствия на карте («пин») уступил место почтовому рожку в форме буквы «У». По замыслу авторов, это простой и содержательный знак, понятный и близкий украинцам.
Старый бренд будет оставаться на имеющихся вывесках и рекламных носителях во избежание дополнительных затрат на полную замену айдентики, уточнили в компании.
