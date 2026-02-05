«Укрпочта» выпускает новую марку к 30-летию станции «Академик Вернадский» Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

К 30-летию украинского присутствия в Антарктиде «Укрпочта» подготовила специальные марки дизайна Оксаны Шуклиновой, посвященные станции «Академик Вернадский».

На марочном листе также изображены пингвины. В настоящее время их численность вблизи острова, где находится станция, превышает 10 тысяч особей. Дополняет набор тематический конверт с изображением украинского ледокола «Ноосфера».

Официальное спецпогашение марки запланировано на 6 февраля.

Где купить

Почтовую новинку можно будет приобрести в отделениях «Укрпочты», через онлайн магазин компании и в специализированных филателистических магазинах.

Ранее, 2 февраля, в день своего 32-летия, Укрпочта представила обновленный бренд. Над новой визуальной айдентикой работала украинская команда Spiilka Design Büro, которая разработала новый визуальный язык национального почтового оператора.

В пределах ребрендинга символ присутствия на карте («пин») уступил место почтовому рожку в форме буквы «У». По замыслу авторов, это простой и содержательный знак, понятный и близкий украинцам.

Старый бренд будет оставаться на имеющихся вывесках и рекламных носителях во избежание дополнительных затрат на полную замену айдентики, уточнили в компании.

