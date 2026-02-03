0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nvidia подтвердила намерения инвестировать в OpenAI

Фондовый рынок
5
Nvidia планирует вложить большие средства в новый раунд финансирования OpenAI
Nvidia планирует вложить большие средства в новый раунд финансирования OpenAI
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует «вложить большие средства» в новый раунд финансирования OpenAI. Это произошло после сообщения The Wall Street Journal о том, что ранее договоренность между компаниями на 100 миллиардов долларов якобы застряла на ранних этапах переговоров.
Об этом пишет издание Engadget.
«Я верю в OpenAI. То, что они делают, невероятно. Это одна из важнейших компаний нашего времени», — сказал Хуанг журналистам в Тайбэе.

Планы Nvidia и OpenAI по инвестированию

В сентябре Nvidia и OpenAI объявили о планах инвестировать до $100 миллиардов в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта мощностью 10 гигаватт. В то же время сообщалось, что первая фаза проекта может заработать во второй половине 2026 года.
Хуанг также отметил, что хотя соглашение раньше было «необязательным» и вызвало определенные критические замечания по подходу OpenAI к бизнесу, нынешний раунд финансирования не будет близок к $100 миллиардам.
По материалам:
НВ
NvidiaOpenAIИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems