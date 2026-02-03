Nvidia подтвердила намерения инвестировать в OpenAI
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует «вложить большие средства» в новый раунд финансирования OpenAI. Это произошло после сообщения The Wall Street Journal о том, что ранее договоренность между компаниями на 100 миллиардов долларов якобы застряла на ранних этапах переговоров.
«Я верю в OpenAI. То, что они делают, невероятно. Это одна из важнейших компаний нашего времени», — сказал Хуанг журналистам в Тайбэе.
Планы Nvidia и OpenAI по инвестированию
В сентябре Nvidia и OpenAI объявили о планах инвестировать до $100 миллиардов в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта мощностью 10 гигаватт. В то же время сообщалось, что первая фаза проекта может заработать во второй половине 2026 года.
Хуанг также отметил, что хотя соглашение раньше было «необязательным» и вызвало определенные критические замечания по подходу OpenAI к бизнесу, нынешний раунд финансирования не будет близок к $100 миллиардам.
