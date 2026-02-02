«Гулливер» в Киеве с 1 февраля возобновил работу: что там будет
С 1 февраля 2026 года торгово-офисный комплекс Gulliver полностью открыт для всех арендаторов и посетителей.
Об этом сообщила компания Гулливер.
Что уже работает
В настоящее время уже полностью работают торгово-развлекательный и бизнес-центр.
Список открытых в декабре 2025 года бутиков и сервисных операторов дополнят следующие бренды:
- Парфюмерно-косметическая группа: Lullaby, Yves Rocher
- Fashion и аксессуары: Gerry Weber, RESERVED, МОНИТО, Cropp town, HOUSE, Bugatti, Anabel Arto, Intimissimi/Intimissimi UOMO, CROCS, Piquadro, MUST HAVE, Secret Look, Samsonite, The Lace, BRAND ROOM, Chantal, GD Cash, Attribute, К-маркет, Frantini, Meryline, One by One, Ditto, Сварга, Duna, Fashion Group.
- Спорт: Мегаспорт, Adidas, Under Armour, Puma, ALL STARS, Lotto.
- Подарки и товары для дома: AOptica, Секунда, Butlers, Promenu, UA Made, FISSMAN, No Taboo.
- Товары для детей: My Play, Geekach, Kid’s Republic, Original Marines, Manila Grace.
- Развлечения и отдых: Детский центр Papashon, кинотеатр.
- Фуд-корт: Massimo Gelarty, Solo Shawarma, Lokshiro, Печена Картопля, Yudgin Burger, Varenik, Salateira, Cinnabon, Avokado.
- Сервисные услуги: ателье «Умелый Ткач», Tez Tour.
Напомним, что в октябре прошлого года Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о прекращении конкурсной процедуры по поиску управляющего арестованного ТРЦ «Гулливер» в системе Prozorro.
Актив был передан в управление АРМА в 2017 году как связанный с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, в рамках уголовного производства по незаконному присвоению средств государственных банков.
