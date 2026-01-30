Apple купила израильский ИИ-стартап за $1,6 млрд Сегодня 18:25 — Фондовый рынок

В четверг Apple объявила о приобретении Q. ai — израильского стартапа, разрабатывающего ИИ-технологии для работы со звуком.

Об этом пишет Reuters.

Официальные условия сделки компания не раскрывает, однако, по информации источника, знакомого с ситуацией, Q. ai оценили примерно в 1,6 млрд долларов. Стартап поддерживали известные венчурные фонды, в частности, Matter Venture Partners, Kleiner Perkins, Spark Capital, Exor и GV (бывшая Google Ventures).

Что разрабатывает Q. ai

Apple пока не объясняет, как именно будет использоваться наработка Q.ai. В то же время, в компании отмечают, что стартап работает над новыми алгоритмами машинного обучения, которые помогают устройствам лучше распознавать шепот и улучшать качество звука в сложных условиях.

В прошлом году Q. ai подала патентную заявку на технологию, анализирующую микродвижения кожи лица. Она позволяет распознавать произнесенные слова, идентифицировать человека, а также оценивать эмоции, частоту сердцебиений, дыхания и прочие физиологические показатели.

Команда переходит к Apple

К Apple присоединятся около 100 сотрудников Q. ai, включая генерального директора Авиада Майзелса и соучредителей Йонатана Векслера и Ави Барлии.

Майзелс — хорошо известное имя для Apple. Ранее он основал компанию PrimeSense, которую Apple приобрела в 2013 году. Именно эта сделка стала важным шагом к переходу iPhone от Touch ID к Face ID.

В своем заявлении Майзелс отметил: «Присоединение к Apple открывает чрезвычайные возможности для расширения границ и реализации полного потенциала того, что мы создали, и мы рады предложить этот опыт людям по всему миру».

Apple уже активно интегрирует искусственный интеллект в свои продукты. В частности, в прошлом году компания представила функцию перевода языков в наушниках AirPods.

Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сроуджи также прокомментировал сделку: «Q.ai — это отличная компания, пионер в использовании визуализации и машинного обучения. Мы рады приобрести компанию и еще больше с нетерпением ждем того, что нас ждет дальше».

Что это значит для Apple

Приобретение Q. ai может стать еще одним шагом Apple к более глубокой интеграции ИИ в потребительские устройства — от наушников до будущих поколений iPhone, где звук, распознавание речи и биометрия будут играть все более важную роль.

