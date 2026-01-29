Windows 11 собрала миллиард пользователей быстрее предшественницы

0 800 307 555
Операционная система Windows 11 официально пересекла отметку в один миллиард активных пользователей. Microsoft объявила об этом достижении по итогам последнего праздничного квартала.
Версии системы удалось привлечь такую ​​огромную аудиторию гораздо быстрее, чем это в свое время сделала Windows 10.
Об этом пишетThe Verge.
По словам генерального директора компании Сатьи Наделлы, во время финансового отчета за второй квартал 2026 года было зафиксировано более одного миллиарда пользователей Windows 11. Показатель увеличился более чем на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что только в ноябре 2025 года Том Уоррен рассказывал со ссылкой на слова руководителя отдела Windows Павана Давулури, что Windows 11 приближается к отметке в 1 миллиард юзеров. Он также добавил, что именно зимний период помог окончательно преодолеть этот рубеж.
Однако количество пользователей Windows 11 быстро растет.
«Успех» стал возможным благодаря двум ключевым факторам.
  • Во-первых, на популярность влияют активные продажи новых компьютеров.
  • Во-вторых, прекращение поддержки Windows 10 стимулировало OEM-доходы Microsoft.

Насколько Windows 11 популярнее

Статистика свидетельствует, что Windows 11 потребовалось 1576 дней, чтобы достичь миллиардной отметки. Предыдущей версии, Windows 10, для этого потребовалось 1706 дней.
В свое время разработчики планировали вывести десятую версию на такие показатели всего за три года, однако планы пришлось изменить после закрытия Windows Phone.
Ранее мы писали, что первое обновление безопасности для Windows 11 в 2026 году оказалось проблемным. После релиза патча от 13 января часть пользователей столкнулись с ошибками, из-за которых компьютеры не могли корректно выключаться или переходить в спящий режим.
По данным Microsoft, проблемы возникли после установки январского обновления безопасности. Уже 17 января компания была вынуждена выпустить экстренный патч out-of-band, чтобы устранить критические сбои, вызванные предыдущим обновлением.
Среди выявленных проблем:
  • сбои подключения и аутентификации в приложениях для удаленного доступа, включая Remote Desktop;
  • невозможность корректно выключить компьютер или перевести его в режим гибернации на системах с включенной функцией Secure Launch.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
