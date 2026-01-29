Казахстан направил официальную заявку в США на приобретение доли российского гиганта «Лукойл»
Казахстан направил официальную заявку в США на приобретение доли российского гиганта «Лукойл» в энергетических проектах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
«Лукойл» владеет 13% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения Карачаганак — его запасы сейчас оцениваются почти в 2 млрд баррелей.
Кроме того, российская компания владеет 5% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения в Тенгизе, запасы которого составляют более 10 млрд баррелей. Кроме того, «Лукойлу» принадлежит доля в Каспийском трубопроводном консорциуме, транспортирующем нефть Казахстана в порт Новороссийск для экспорта.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал, что его страна направила письмо в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). Согласно американским санкциям, именно оно должно одобрить транзакцию.
Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан имеет преимущественное право на выкуп активов «Лукойла», расположенных в стране.
Санкции США
Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов россии — «Роснефти» и «Лукойла». Ограничения были введены для усиления давления на Кремль и принуждения российского диктатора владимира путина пойти на переговоры с Украиной.
На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ «Лукойла», начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
