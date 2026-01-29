Казахстан направил официальную заявку в США на приобретение доли российского гиганта «Лукойл» Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

Казахстан направил официальную заявку в США на приобретение доли российского гиганта «Лукойл» в энергетических проектах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

«Лукойл» владеет 13% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения Карачаганак — его запасы сейчас оцениваются почти в 2 млрд баррелей.

Кроме того, российская компания владеет 5% долей в операторе казахстанского нефтяного месторождения в Тенгизе, запасы которого составляют более 10 млрд баррелей. Кроме того, «Лукойлу» принадлежит доля в Каспийском трубопроводном консорциуме, транспортирующем нефть Казахстана в порт Новороссийск для экспорта.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал, что его страна направила письмо в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). Согласно американским санкциям, именно оно должно одобрить транзакцию.

Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан имеет преимущественное право на выкуп активов «Лукойла», расположенных в стране.

Санкции США

Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов россии — «Роснефти» и «Лукойла». Ограничения были введены для усиления давления на Кремль и принуждения российского диктатора владимира путина пойти на переговоры с Украиной.

На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ «Лукойла», начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

УНІАН

