Китайская компания приобрела 29% акций Puma за 1,8 миллиарда долларов
Китайская компания Anta Sports приобрела 29,06% акций немецкого производителя спортивной одежды Puma у семьи Пино за $1,8 млрд, став крупнейшим акционером бренда.
Об этом пишет reuters.
Что это значит
Соглашение не подразумевает полного поглощения Puma, но позволит Anta получить места в совете директоров и влияние на стратегию компании.
После объявления сделки акции Puma выросли почти на 17% за одну сессию, а акции Anta прибавили 1,3% на фоне роста предыдущей сессии.
Глава Anta Дин Шичжун сказал, что цена акций Puma не отражает долгосрочный потенциал бренда, а компания верит в его управленческую команду и стратегическую трансформацию. Ожидается, что сотрудничество поможет Puma увеличить продажи на прибыльном китайском рынке и ускорит глобальную экспансию Anta.
Опыт приобретения и обновления западных брендов
Эта компания владеет Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport и Maia Active, а также является крупнейшим акционером Amer Sports, в состав которой входят Salomon, Wilson, Peak Performance и Atomic.
Напомним, Puma пытается возобновить продажи и доверие инвесторов под руководством нового СЕО Артура Хоэльда.
Компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Nike, Adidas, New Balance и Hoka. Последние попытки, включая запуск кроссовок Speedcat, не создали ожидаемых продаж.
