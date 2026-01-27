Основатель Dragon Capital продал миноритарную долю в «Украинской правде» нидерландскому фонду Pluralis Сегодня 18:12 — Фондовый рынок

Основатель Dragon Capital Томаш Фиала продал миноритарную долю в «Украинской правде» нидерландскому фонду Pluralis.

Об этом говорится в сообщении Dragon Capital

Pluralis BV, инвестиционный импакт-фонд под управлением американского Media Development Investment Fund (MDIF), стал миноритарным акционером «Украинской правды» (ООО «УП Медиа Плюс» и ООО «УП Медиа»).

Pluralis была основана группой европейских медиакомпаний, фондов, поддерживающих демократию и импакт-инвесторов. Фонд инвестирует в новостные медиа, обеспечивающие независимую, качественную журналистику в европейских странах. Pluralis, уже имеющий инвестиции в трех странах Центральной и Юго-Восточной Европы, теперь осуществляет первую инвестицию в Украине.

Pluralis BV — это нидерландская компания с ограниченной ответственностью, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Нидерландов, со штаб-квартирой в Амстердаме. Среди акционеров, инвесторов и партнеров компании — группа ведущих европейских медиакомпаний, фондов в поддержку демократии и импакт-инвесторов, в частности King Baudouin Foundation, Tinius Trust, Oak Foundation, Mediahuis, Erste Bank, Media Development Investment Fund и SEDF, а также другие импакт-инвесторы и family offices.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.