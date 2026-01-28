0 800 307 555
Apple выпустила важное обновление iOS 12.5.8 для старых iPhone

Apple выпустила обновление iOS 12.5.8 для ограниченного количества более старых iPhone, iPad и iPod touch, не поддерживающих современные версии системы.
Апдейт имеет важное значение, так как продлевает срок действия сертификата, необходимого для работы ключевых функций устройств.
Наряду с новыми бета-версиями своих операционных систем для разработчиков компания также обновила стабильные прошивки для устаревших гаджетов. В частности, iOS 12.5.8 и iPadOS 12.5.8 обеспечивают корректную работу таких сервисов как iMessage, FaceTime и активация устройства после января 2027 года.
Обновление доступно для iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 и 3, а также iPod touch шестого поколения. Пользователям этих моделей советуют установить апдейт во избежание проблем с базовыми функциями в будущем.
Хотя до истечения срока действия сертификатов еще много времени, обновление также может исправить возможные ошибки, накопившиеся с момента последнего релиза системы в январе 2023 года.
По материалам:
itechua
