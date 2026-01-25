Netflix заработал $1,5 млрд на рекламе в 2025 году и планирует удвоить этот показатель в 2026 году
Стриминговый сервис Netflix отчитался, что его рекламный бизнес принес $1,5 млрд дохода в 2025 году, что более чем вдвое превышает показатели 2024 года. Компания ожидает, что в 2026 году рекламная выручка вырастет примерно до $3 млрд.
Рост доходов связан с расширением аудитории тарифного плана с рекламой, который стоит $7,99 в месяц. По состоянию на май 2025 года этот план охватывал более 94 миллионов пользователей ежемесячно.
Планы Netflix на 2026 год
В 2026 году Netflix планирует запустить новые рекламные форматы, в том числе интерактивную видеорекламу, а также расширить использование инструментов на основе искусственного интеллекта для рекламодателей.
Компания уже тестирует форматы, позволяющие интегрировать рекламу непосредственно в сцены из фильмов и сериалов платформы.
Согласно финансовому отчету за четвертый квартал 2025 года, общий доход Netflix за год составил $12,05 млрд, а количество подписчиков возросло до 325 миллионов.
В декабре компания также объявила о сделке на $82,7 млрд по приобретению студии Warner Bros. вместе с сервисами HBO и HBO Max, впоследствии изменив предложение полностью денежное.
Параллельно Netflix расширяет контентную стратегию, добавляя видеоподкасты Spotify, iHeartRadio и Barstool Sports, а также готовя собственные форматы.
Компания также планирует выпуск новых сезонов сериалов Bridgerton, One Piece, 3 Body Problem и The Witcher после завершения Stranger Things и Squid Game.
