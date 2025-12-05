Netflix покупает Warner Bros. и HBO Max Сегодня 15:55 — Фондовый рынок

Netflix готовится к крупнейшей сделке в истории Голливуда. Компания договорилась о покупке активов Warner Bros. Discovery за $72 млрд ($82,7 млрд с учетом долга). Если регуляторы дадут «зеленый свет», рынок получит нового медиагиганта мирового масштаба.

Об этом пишет NBC News.

Какие бренды получит Netflix

Вместе с Warner Bros. Netflix получит контроль над HBO, платформой HBO Max и культовыми франшизами — от «Гарри Поттера» до вселенной DC, «Игры престолов», «Дюны» и «Барби».

Это существенно усиливает библиотеку контента компании, у которой уже более 300 млн платных подписчиков в более чем 190 странах.

Финансовые детали сделки

Сделка предусматривает оплату наличными деньгами и акциями. Warner Bros. Discovery оценили в $82,7 млрд по стоимости предприятия и $72 млрд по стоимости собственного капитала с учетом долгов.

Для закрытия денежной части сделки Netflix планирует привлечь переходящий кредит в $59 млрд.

При этом только за стриминговые подразделения Warner и HBO Netflix фактически платят $72 млрд — больше, чем вся текущая рыночная капитализация компании, которая накануне составила около $60 млрд.

Почему Warner Bros. пошла на продажу

Warner Bros. Discovery в последние годы находилась под давлением долгов и слабого роста стримингового направления. Компания официально выставила себя на продажу осенью, а среди потенциальных покупателей называли Paramount, Skydance и Comcast.

Что дальше

Впереди — проверка сделки федеральными регуляторами. Если ее одобрят, Netflix получит не только мощную библиотеку контента, но и прямой контроль над одними из самых влиятельных брендов в мировой киноиндустрии.

