Prada приобрела бренд Versace Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Prada приобрела бренд Versace

Prada заявила во вторник, что завершила приобретение меньшего итальянского конкурента Versace.

Об этом пишет Reuters

за 1,3 миллиарда евро. В апреле Prada подписала окончательное соглашение о покупке Versace у американской Capri Holdings примерно

Основанный в 1978 году Джанни Версаче в Милане, бренд, известный своей смелой, гламурной эстетикой, присоединится к двум основным брендам группы — Prada, под которым он начал свою деятельность, и к бренду Miu Miu, который меньше, но быстро растет.

Это знаменует резкий стратегический сдвиг для Prada.

Донателла Версаче, сестра покойного Джанни, отметила, что заключение соглашения совпало с его днем ​​рождения.

«Сегодня твой день и день, когда Versace присоединяется к семье Prada. Я думаю о твоей улыбке на лице. Я всегда скучаю по тебе», — написала она в Instagram.

Джанни был застрелен в Майами в 1997 году.

Лоренцо Бертелли, сын владельцев Prada Миуччи Прады и Патрицио Бертелли, сообщил Reuters в ноябре, что станет исполнительным главой Versace после завершения интеграции.

Он сказал, что Prada уже несколько лет шла к этой сделке.

«Контакты уже были во время пандемии COVID, переговоры велись еще до продажи Capri компании Tapestry. Когда это соглашение сорвалось из-за антимонопольных проблем, мы вернулись и попытались ускорить процесс», — сказал Лоренцо Бертелли.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.