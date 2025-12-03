«Укрпочта» получила письменное предостережение от НБУ
Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» меру воздействия в виде письменного предостережения. Причиной стало нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Выявленные нарушения
Департамент интегрированного надзора за банками НБУ во время безвыездного надзора за деятельностью учреждения установил нарушение требований следующих документов:
- Закон Украины «О платежных услугах»;
- постановления Правления Национального банка Украины от 10.10.2024 № 123 «Об утверждении Положения о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг», а также положения, утвержденного этим постановлением;
- постановления Правления Национального банка Украины от 14.06.2024 № 67 «Об утверждении Положения об организации обеспечения бесперебойного функционирования в условиях особого периода банковской системы Украины, деятельности небанковских финансовых учреждений и других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, регулирование и надзор за деятельностью этим постановлением;
- Положение об осуществлении Национальным банком Украины безвыездного надзора на платежном рынке за небанковскими поставщиками платежных услуг, поставщиками ограниченных платежных услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 05.05.2023 № 60 (с изменениями);
- Положением о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 07.10.2022 № 217 (с изменениями);
- Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 18.12.2018 № 140 (в редакции, действовавшей до 31.07.2025).
Требования к Укрпочте
Укрпочта обязана устранить нарушения законодательства, которое регулирует деятельность на платежном рынке, и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей работе.
Для выполнения этих требований отведено не более 60 календарных дней с даты получения решения Комитета. Решение вступило в силу 1 декабря 2025 года.
Напомним, ранее генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский заявил, что компания ожидает завершить год с прибылью. Смелянский отметил, что информацию о дефолте он оценивает резко. По его словам, компания благодарна кредиторам за поддержку, а сам факт, что частные технологические компании обращаются к Укрпочте за советом по цифровизации, свидетельствует о существенном прогрессе.
Он также добавил, что Национальный банк активно поддерживает национальные инвестиции. По его мнению, лучший ответ на обвинения и слухи о дефолте — это закончить год с прибылью и продемонстрировать стабильную работу.
