0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему Tesla никогда не выпустит мотоцикл — объяснение Маска

Фондовый рынок
60
Маск подтвердил, что компания не собирается создавать электрический мотоцикл. При этом причина кроется не в технических возможностях инженеров — относительно их уровня у него нет сомнений.
Еще четыре года назад Илон Маск рассказывал, что в юности увлекался велосипедами и поездками по бездорожью, а в 17 лет у него появился мотоцикл. Однажды он едва не попал под грузовик, после чего решил, что Tesla никогда не должна заниматься производством электромотоциклов.
Несмотря на это, поклонники бренда время от времени снова возвращаются к этой теме. В одной из таких дискуссий Маск еще раз объяснил свою позицию.
С годами его мнение не изменилось. По словам бизнесмена, проблема заключается не в отсутствии технологий, а в самой концепции мотоцикла, которую он считает опасной. Комментируя сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где он едет на футуристическом одноколесном мотоцикле Tesla, Маск ответил: Этого никогда не произойдет, ведь мы не можем сделать мотоциклы безопасными.
В то же время, несмотря на собственный негативный опыт, Илон Маск признает, что кроссовые мотоциклы могут быть относительно безопасными при осторожной езде.
К слову, системы автопилота Tesla уже не раз критиковали за потенциальную опасность для мотоциклистов. Известны несколько смертельных ДТП, когда автомобили Tesla в режиме автопилота врезались в мотоциклы сзади, путая их задние фонари с фарами машин, находившихся на значительном расстоянии.
По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems