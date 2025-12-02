Почему Tesla никогда не выпустит мотоцикл — объяснение Маска Сегодня 22:24 — Фондовый рынок

Маск подтвердил, что компания не собирается создавать электрический мотоцикл. При этом причина кроется не в технических возможностях инженеров — относительно их уровня у него нет сомнений.

Еще четыре года назад Илон Маск рассказывал, что в юности увлекался велосипедами и поездками по бездорожью, а в 17 лет у него появился мотоцикл. Однажды он едва не попал под грузовик, после чего решил, что Tesla никогда не должна заниматься производством электромотоциклов.

Несмотря на это, поклонники бренда время от времени снова возвращаются к этой теме. В одной из таких дискуссий Маск еще раз объяснил свою позицию.

С годами его мнение не изменилось. По словам бизнесмена, проблема заключается не в отсутствии технологий, а в самой концепции мотоцикла, которую он считает опасной. Комментируя сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где он едет на футуристическом одноколесном мотоцикле Tesla, Маск ответил: Этого никогда не произойдет, ведь мы не можем сделать мотоциклы безопасными.

В то же время, несмотря на собственный негативный опыт, Илон Маск признает, что кроссовые мотоциклы могут быть относительно безопасными при осторожной езде.

К слову, системы автопилота Tesla уже не раз критиковали за потенциальную опасность для мотоциклистов. Известны несколько смертельных ДТП, когда автомобили Tesla в режиме автопилота врезались в мотоциклы сзади, путая их задние фонари с фарами машин, находившихся на значительном расстоянии.

