Новый Android-смартфон получил 99,99% позитивных отзывов

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной рейтинг за ноябрь 2025 года. На этот раз в списке смартфоны на базе Android, которыми пользователи оказались довольны больше всего. Данные собирали только на китайском рынке.

Рейтинг возглавил Nubia Z80 Ultra с поразительным показателем 99,99% положительных отзывов. Его успех специалисты связывают с топовыми техническими характеристиками (чип Snapdragon 8 Elite Gen5, аккумулятор 7200 мАч, 35-миллиметровая камера) и уникальным внешним видом: телефон без вырезов или отверстий на экране.

Второе и третье места заняли устройства Huawei — Mate 70 RS Ultimate и Mate 70 Pro+. Ими довольны 98,46% владельцев. В десятке, помимо прочих, можно увидеть Oppo K13 Turbo 5G, Huawei Mate 70 Pro, Realme GT 8 Pro, Honor 400 Pro, OnePlus Ace 6 и Oppo Find X8 Ultra. На последнем месте расположился Galaxy S24+. Телефоном довольны 94% пользователей.

Между тем ранее занимавший первое место Xiaomi 15S Pro в рейтинге AnTuTu за ноябрь вообще выпал из десятки лучших, что свидетельствует о заметном изменении предпочтений пользователей.

