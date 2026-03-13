Чечеткин рассказал об успехе Rozetka на польском рынке Сегодня 07:02 — Фондовый рынок

Польские потребители более требовательны, чаще возвращают товары и более чувствительны к ценам, чем украинские покупатели

Украинский маркетплейс «Rozetka» официально работает в Польше с марта 2023 года. Компания запустила отдельную онлайн-платформу, ориентированную на местный рынок, где представлены популярные категории товаров: от электроники и бытовой техники до одежды и детских товаров. На данный момент масштабы продаж на польском рынке уже превышают сотни миллионов евро в год.

Об этом рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин в интервью «Экономической правде».

Ставка на украинских клиентов

По его словам, когда компания выходила на польский рынок, основную ставку делали на украинскую диаспору.

«Сначала мы делали ставку на украинцев, которые приехали в Польшу и знают, что такое Rozetka. У нас доля украинцев среди клиентов больше, чем доля украинцев в населении Польши. Но все равно абсолютное большинство наших клиентов — поляки», — отметил Чечеткин.

Он добавил, что масштабы продаж в Польше уже составляют сотни миллионов евро в год.

«Мы там стартап, занимаем маленькую долю рынка, поэтому должны еще более тщательно работать над эффективностью и качеством», — подчеркнул соучредитель Rozetka.

Он отметил, что поляки более придирчивы, у них больше возвратов и значительно чувствительнее к цене, чем украинцы.

«В общем, мне кажется, это хороший пример для украинских компаний: мы можем быть успешными не только в Украине», — заявил Чечеткин.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Rozetka запускает собственную кредитную карту. Пользователи смогут получить кредитный лимит до 200 000 гривен и воспользоваться льготным периодом в 62 дня. Карта предлагает кредитный лимит до 200 000 ₴, рассрочку до 24 месяцев без переплат, льготный период до 62 дней и удобный контроль расходов в приложении.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.