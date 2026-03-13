0 800 307 555
ру
Revolut получил полную банковскую лицензию в Великобритании

Фондовый рынок
16
Клиенты с активными счетами в Великобритании будут переведены автоматически
Финтех-компания Revolut получила полную банковскую лицензию в Великобритании и теперь действует как Revolut Bank UK Ltd. Это позволяет компании открывать банковские счета и принимать депозиты клиентов в Великобритании, подчиняясь регуляторным требованиям Управления по пруденциальному регулированию (PRA) и Управлению по финансовому поведению (FCA).
Об этом говорится в сообщении Revolut.
Благодаря новому статусу депозиты клиентов Revolut в Великобритании будут защищены Схемой компенсации финансовых услуг (FSCS) до 120 000 фунтов стерлингов на человека.
В течение следующих месяцев соответствующие клиентские счета будут переведены на банковские счета Revolut Bank UK Ltd. После этого они получат доступ к расширенным банковским функциям.

Что меняется для клиентов

После получения банковской лицензии в Великобритании депозиты клиентов Revolut, включая текущие счета, счета для детей и подростков, общие счета и Pockets, будут защищены Схемой компенсации финансовых услуг (FSCS) до 120 000 фунтов стерлингов на человека.
Что касается страхования путешествий, номера групповых полисов будут обновлены, однако условия страховой защиты останутся без изменений. При этом реквизиты текущих счетов, такие как номер счета, IBAN, BIC и сортировочный код, остаются неизменными.
Также без изменений остаются функциональность приложения Revolut и доступ к истории транзакций. Платные тарифные планы и другие продукты компании, включая торговлю акциями, криптовалютами и товарами, будут продолжать работать через существующие подразделения Revolut.
Клиенты с активными счетами в Великобритании будут переведены автоматически. Revolut предупреждает о потенциальном мошенничестве: изменения будут происходить только через официальное приложение или электронную почту компании. Клиенты могут закрыть счет в любой момент, если они не желают переходить.
После перехода Revolut Bank UK Ltd станет контролером персональных данных клиентов, а на счета будут распространяться новые условия и положения. Подать жалобу можно через чат в приложении или в Службу финансового омбудсмена в случае нерешения проблемы в течение 8 недель.
Напомним, в феврале 2025 года Revolut объявил о запуске в Украину. Но уже в апреле 2025-го регистрация новых клиентов в Украине остановилась из-за несоответствия деятельности компании требованиям Национального банка.
По материалам:
Діло
RevolutНеобанкБанки мира
