Revolut предупредил украинцев о закрытии счетов

Британский необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней, с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство « Интерфакс-Украина ».

«Согласно местным нормам, мы с досадой сообщаем, что больше не сможем предоставлять наши услуги жителям Украины», — говорится в сообщениях, которые банк разослал украинским пользователям.

Что это значит

В течение 60 дней украинцы еще смогут пользоваться счетами, но после 22 февраля 2026 года остаток со счета можно будет забрать только через внешний банковский перевод.

После этого пользователи не могут пополнять счет, оплачивать товары или услуги картой, снимать наличные в банкоматах.

Украинцам также посоветовали загрузить выписки со своих счетов, поскольку в будущем они могут им понадобиться.

«Хотя пока мы не можем предоставлять услуги жителям Украины, мы остаемся приверженными идее сделать их доступными в будущем и сообщим об изменениях, если ситуация изменится», — отмечает Revolut.

Что известно о Revolut

Как мы сообщали ранее, Revolut — британский необанк, работающий без физических отделений. К примеру, как украинский monobank. Пользователи могут выполнять различные операции через приложение без ограничений, присущих традиционным банковским учреждениям.

Revolut пока не имеет лицензии в Украине и именно с этим связаны ограничения использования услуг необанка. Граждане нашей страны могли открыть счет до полномасштабного вторжения рф в 2022 году и с конца 2024-го, когда началось бета-тестирование приложения.

В начале апреля Revolut приостановил регистрацию новых пользователей в Украине. Вероятно причиной стало отсутствие лицензии Нацбанка на деятельность в стране.

Позже уже в августе 2025 года глава НБУ Андрей Пышный рассказал , что регулятор и финтех-компания Revolut, которая намеревалась выйти на украинский рынок, ведут диалог о возможности ее работы в Украине.

