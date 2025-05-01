Клиентов Revolut больше, чем у крупнейшего европейского банка — Finance.ua
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Клиентов Revolut больше, чем у крупнейшего европейского банка

Фондовый рынок
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Генеральный директор Revolut Николай Сторонский
Генеральный директор Revolut Николай Сторонский, Источник фото: Bloomberg
Мощный бизнес-прорыв по итогам года, более 50 миллионов клиентов. Для Revolut это не предел. Есть цель перерасти в 100-миллионный мировой бренд.
Немецкий финансовый портал Finance Forward рассказал о впечатляющих успехах британской финтех-компании, у которой пользователей уже больше, чем у британского финансового конгломерата HSBC.
41 миллион клиентов обслуживает HSBC — крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации. Такое количество активных клиентов, самое большое в Европе, указано в годовом отчете конгломерата за 2024 год.
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Необанк Revolut обогнал его по этому показателю и отчитался о 52,5 млн активных пользователей при 38-процентном увеличении за тот же период.
В прошлом году финтех-компания совершила стремительный рывок, увеличив финансовый оборот на 72% — до 3,1 млрд фунтов стерлингов. Это тоже следует из ее годового финансового отчета.
Впечатляет также рост прибыли — с 438 млн фунтов в 2023 году до 1,1 млрд в 2024-м.
«Мы не только ускорили рост числа клиентов и привлекли почти 15 миллионов новых пользователей по всему миру, но и видим, что наши клиенты все чаще пользуются нашими услугами», — заявил генеральный директор Николай Сторонский.
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Необанк наметил себе стратегическую цель: каждый день обслуживать 100 миллионов активных пользователей в 100 странах. Планирует расширяться не только в Великобритании, где хочет получить статус полноценного банка. Его визия — вся Европа и другие мировые рынки.
Например, в ближайшие месяцы финтех начнет банковские операции в Мексике. Недавно также получил лицензию на платежные инструменты по предоплате от Центрального банка Индии. В процессе утверждения находятся еще 10 заявок на лицензию по всему миру.

Справка Finance.ua:

  • Revolut пока не имеет лицензии в Украине, и именно с этим связаны ограничения использования услуг необанка;
  • граждане нашей страны могли открыть счет до полномасштабного вторжения россии в 2022 году и с конца 2024-го, когда началось бета-тестирование приложения;
  • необанк временно приостановил регистрацию новых клиентов — резидентов Украины. Но это не влияет на уже существующих украинских пользователей. Их счета и сервисы работають в обычном режиме.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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