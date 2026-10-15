0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bank of America оштрафовали на $1,21 млрд из-за подозрительных операций

Фондовый рынок
270
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Регуляторы США наложили штраф в размере $1,21 млрд на Bank of America
Регуляторы США наложили штраф в размере $1,21 млрд на Bank of America
Регуляторы США наложили штраф в размере $1,21 млрд на Bank of America за необнаружение потенциального отмывания денег и других незаконных финансовых операций.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Reuters.

За что оштрафовали банк

Министерство финансов США заявило, что банк не обнаруживал и не сообщал о подозрительных операциях, в том числе транзакциях на $1 млрд, связанных с рисками для национальной безопасности и другими незаконными финансовыми операциями.
«Когда банк такого размера не выполняет своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и санкций, последствия выходят далеко за рамки его собственных стен», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Читайте также
В рамках санкций Управление контролера валютного рынка США взыскало с банка $750 млн — самый большой штраф в истории этого регулятора. Причиной послужили недостатки в программе противодействия отмыванию денег, которые банк не устранил после надзорного распоряжения 2024 года.
Еще $11,6 млн банк должен уплатить Управлению контроля за иностранными активами США за более чем 400 возможных нарушений санкционных программ. По данным ведомства, банк обрабатывал нарушавшие санкции платежи, в частности в отношении россии и Ирана.

Как штраф повлияет на прибыль

В Bank of America заявили, что единовременные расходы на $1,2 млрд снизят чистую прибыль за третий квартал примерно на 17 центов на акцию. Банк также сообщил об инвестициях в технологии и персонал по борьбе с финансовыми преступлениями.
По условиям регуляторного распоряжения банк должен привлечь независимую компанию для проверки прошлых транзакций, выявить пропущенные подозрительные операции и сообщить о них Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
После оглашения штрафа акции Bank of America упали на 2,7% в торгах после закрытия биржи. Аналитики также выразили обеспокоенность влиянием штрафа на настроения инвесторов и последующий выкуп акций банком.
По материалам:
Діло
Банки мира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems