Bank of America оштрафовали на $1,21 млрд из-за подозрительных операций

Регуляторы США наложили штраф в размере $1,21 млрд на Bank of America за необнаружение потенциального отмывания денег и других незаконных финансовых операций.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Reuters.
За что оштрафовали банк
Министерство финансов США заявило, что банк не обнаруживал и не сообщал о подозрительных операциях, в том числе транзакциях на $1 млрд, связанных с рисками для национальной безопасности и другими незаконными финансовыми операциями.
«Когда банк такого размера не выполняет своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и санкций, последствия выходят далеко за рамки его собственных стен», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
В рамках санкций Управление контролера валютного рынка США взыскало с банка $750 млн — самый большой штраф в истории этого регулятора. Причиной послужили недостатки в программе противодействия отмыванию денег, которые банк не устранил после надзорного распоряжения 2024 года.
Еще $11,6 млн банк должен уплатить Управлению контроля за иностранными активами США за более чем 400 возможных нарушений санкционных программ. По данным ведомства, банк обрабатывал нарушавшие санкции платежи, в частности в отношении россии и Ирана.
Как штраф повлияет на прибыль
В Bank of America заявили, что единовременные расходы на $1,2 млрд снизят чистую прибыль за третий квартал примерно на 17 центов на акцию. Банк также сообщил об инвестициях в технологии и персонал по борьбе с финансовыми преступлениями.
По условиям регуляторного распоряжения банк должен привлечь независимую компанию для проверки прошлых транзакций, выявить пропущенные подозрительные операции и сообщить о них Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
После оглашения штрафа акции Bank of America упали на 2,7% в торгах после закрытия биржи. Аналитики также выразили обеспокоенность влиянием штрафа на настроения инвесторов и последующий выкуп акций банком.