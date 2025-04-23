Какие ограничения для украинцев в Revolut — Finance.ua

Какие ограничения для украинцев в Revolut Сегодня 20:20 — Финтех и Карты

Какие ограничения для украинцев в Revolut

Revolut пока не имеет лицензии в Украине, и именно с этим связаны ограничения использования услуг необанка. Граждане нашей страны могли открыть счет до полномасштабного вторжения россии в 2022 году и с конца 2024-го, когда началось бета-тестирование приложения.

Средства, находящиеся на картах «Револют», не защищены Фондом гарантирования вкладов. То есть в случае блокировки счета или других проблем с необанком украинцам будет очень сложно вернуть деньги. Причина — в отсутствии лицензии НБУ.

В начале апреля Revolut приостановил регистрацию новых пользователей в Украине. Вероятно, причиной стало отсутствие лицензии Нацбанка на деятельность в стране. Однако это не повлияет на украинцев, которые уже пользуются услугами британского необанка.

«Revolut Bank UAB временно приостановил регистрацию новых клиентов, являющихся резидентами Украины. Это не влияет на наших существующих украинских пользователей — их счета и сервисы и дальше будут работать в обычном режиме», — цитирует сообщение пресс-службы Revolut издание DOU.

Украинцам доступны не все услуги. Они могут пополнять счет с валютных карт, осуществлять переводы без комиссии на другие счета в системе Revolut. Оплачивать товары за границей, покупать драгоценные металлы и вносить денежные средства на брокерские счета.

Следует отметить, что до сих пор существует ограничение на переводы с валютных карт. Поэтому украинцы могут пополнить счет в Revolut на сумму до 100 тыс. грн в эквиваленте в месяц.

Обо всех деталях читайте в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.