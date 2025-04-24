Как открыть и пополнять карты Revolut — Finance.ua

Как открыть и пополнять карты Revolut
Открыть счет в необанке можно сразу же после регистрации и верификации. Подтверждение личности возможно через «Дія».
Сразу после регистрации открывается счет в евро. Пользователь может оформить виртуальную карту бесплатно. Первая физическая также бесплатна, но взимается стоимость за доставку. Перевыпуск стоит 6 евро.
Пополнение счета возможно в долларах США и евро, а вот с гривневых карт сделать перевод не получится. Первая транзакция проходит без комиссии.
Есть четыре основных способа пополнения баланса в Revolut.
- Платежи P2P, то есть осуществление перевода одним пользователем другому.
- Apple Pay или Google Pay, то есть транзакции с помощью систем мобильных платежей.
- Переводы с карт украинских банков.
- Банковские переводы, в том числе международные (SWIFT/SEPA).
Отметим, что в некоторых странах есть возможность пополнить счет наличными. Для этого необходимо выбрать эту функцию в приложении и указать сумму, предоставить доступ к местонахождению и найти ближайшую кассу. Для пополнения следует показать кассиру штрих-код. Обратите внимание, что он действует всего 30 минут.
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