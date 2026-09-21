ПАРТНЕРСКАЯ
«ГЕРЦ» запускает прямой эквайринг с Mastercard и расширяет возможности собственной платежной инфраструктуры
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