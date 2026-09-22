Банки Германии блокируют переводы: что нельзя писать в назначении платежа Сегодня 08:03 — Финтех и Карты Чтобы не создавать лишних проблем при переводе, следует использовать простые и понятные формулировки.

Немецкие банки усиливают контроль за переводами, поэтому даже неудачная шутка в поле «Назначение платежа» может привлечь внимание финансового учреждения.

Об этом сообщает Ausnews.de.

Что не стоит писать в назначении платежа

С 1 марта 2026 года в Германии ужесточили правила для банков: теперь они должны сообщать Financial Intelligence Unit (FIU) о подозрительных транзакциях по новым, более жестким критериям.

Поэтому клиентам следует быть готовыми к более частым запросам относительно происхождения средств или цели перевода. Шуточные или непонятные формулировки в назначении платежа могут стать причиной дополнительных вопросов.

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При оплате счета, перевода средств компании или государственному учреждению обычно указывают номер счета, заказа или клиента. Это помогает получателю понять, за что поступили деньги. В частных переводах некоторые люди позволяют себе шутить и писать неформальные объяснения.

Проблема в том, что банк может воспринять такую ​​формулировку совсем не так, как ее автор. По данным платежного сервиса GoCardless, назначение платежа, прежде всего, должно объяснять, для чего предназначены средства. При переводе компаниям или государственным учреждениям клиентам следует указывать номер заказа или счета.

Почему банки проверяют назначение платежа

Неудачная шутка в назначении платежа может иметь серьезные последствия. Если подобные шутки повторяются, банк может заблокировать или даже закрыть счет.

Финансовые учреждения также обязаны проверять операции по противодействию отмыванию средств и другой преступной деятельности. Если назначение платежа содержит намек на уголовное правонарушение, в частности, отмывание средств или финансирование терроризма, банк должен немедленно сообщить об этом Центральному управлению по расследованию финансовых транзакций (FIU).

При этом сумма перевода не имеет значения.

Какие слова и фразы не следует писать в назначении платежа

Какие формулировки не следует использовать:

«наркотики», «оружие» или «выкуп» даже в шутливом контексте;

любые намеки на уголовные правонарушения или терроризм;

повторяющиеся «шуточные» назначения платежей.

Как правильно заполнять назначение платежа

Чтобы не создавать лишних проблем при переводе, следует использовать простые и понятные формулировки.

Основные правила:

указывайте номер счета, заказа или клиента;

при частных переводах используйте краткое и нейтральное объяснение, например «подарок на день рождения»;

учитывайте ограничения примерно в 140 символов.

Также следует учитывать, что вскоре налоговая служба сможет получать доступ к информации о вашем текущем счете при определенных условиях.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что даже перевод на 5000 грн может привлечь внимание, если он существенно отличается от обычных операций клиента. Например, если человек в течение трех лет получал на карту только зарплату 9 тыс. грн, а затем внезапно начал получать дополнительные переводы.