Как пополнить карту Revolut с помощью банковских переводов — Finance.ua

Как пополнить карту Revolut с помощью банковских переводов Сегодня 20:43 — Финтех и Карты

В странах, где Revolut предоставляет расширенные услуги своим пользователям, можно пополнить счет с помощью обычного банковского перевода. Для этого нужно кассиру предоставить реквизиты карты и указать сумму.

Из Украины пополнить карту необанка можно благодаря международным банковским переводам. Это не очень удобный способ, потому что он дороже и занимает больше времени, а также ограничения на переводы для украинцев.

К примеру, зачисление средств через SWIFT-перевод занимает до 5 рабочих дней. Для успешной отправки денег отправителю нужно пройти верификацию и предоставить следующие данные:

ФИО и адрес получателя;

название и адрес банка получателя;

номер счета IBAN;

BIC- или SWIFT-код банка получателя.

Есть также SEPA-переводы. Это транзакции в едином цифровом пространстве еврозоны. Все операции проходят исключительно в евро. Совершение операции возможно при наличии счета СЕПА в формате IBAN. Речь об уникальном коде-идентификаторе, символы которого обозначают страну, регион, отделение банка и личный номер счета.

Инструкция по отправке SEPA-перевода:

зайти в интернет-банкинг;

создать новый шаблон в категории «Банковские переводы»;

заполнить данные о получателе — ФИО и IBAN;

указать сумму платежа;

выбрать счет для списания средств;

подтвердить операцию.

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