Как пополнить карту Revolut с помощью банковских переводов — Finance.ua
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Как пополнить карту Revolut с помощью банковских переводов

Финтех и Карты
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В странах, где Revolut предоставляет расширенные услуги своим пользователям, можно пополнить счет с помощью обычного банковского перевода. Для этого нужно кассиру предоставить реквизиты карты и указать сумму.
Из Украины пополнить карту необанка можно благодаря международным банковским переводам. Это не очень удобный способ, потому что он дороже и занимает больше времени, а также ограничения на переводы для украинцев.
К примеру, зачисление средств через SWIFT-перевод занимает до 5 рабочих дней. Для успешной отправки денег отправителю нужно пройти верификацию и предоставить следующие данные:
  • ФИО и адрес получателя;
  • название и адрес банка получателя;
  • номер счета IBAN;
  • BIC- или SWIFT-код банка получателя.
Есть также SEPA-переводы. Это транзакции в едином цифровом пространстве еврозоны. Все операции проходят исключительно в евро. Совершение операции возможно при наличии счета СЕПА в формате IBAN. Речь об уникальном коде-идентификаторе, символы которого обозначают страну, регион, отделение банка и личный номер счета.
Инструкция по отправке SEPA-перевода:
  • зайти в интернет-банкинг;
  • создать новый шаблон в категории «Банковские переводы»;
  • заполнить данные о получателе — ФИО и IBAN;
  • указать сумму платежа;
  • выбрать счет для списания средств;
  • подтвердить операцию.
Читайте больше в нашей статье:

Как украинцам в Украине и Европе пополнить карту Revolut

По материалам:
Finance.ua
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