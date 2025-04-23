Как пополнить карту Revolut с помощью банковских переводов — Finance.ua

Как пополнить карту Revolut с помощью банковских переводов
В странах, где Revolut предоставляет расширенные услуги своим пользователям, можно пополнить счет с помощью обычного банковского перевода. Для этого нужно кассиру предоставить реквизиты карты и указать сумму.
Из Украины пополнить карту необанка можно благодаря международным банковским переводам. Это не очень удобный способ, потому что он дороже и занимает больше времени, а также ограничения на переводы для украинцев.
К примеру, зачисление средств через SWIFT-перевод занимает до 5 рабочих дней. Для успешной отправки денег отправителю нужно пройти верификацию и предоставить следующие данные:
- ФИО и адрес получателя;
- название и адрес банка получателя;
- номер счета IBAN;
- BIC- или SWIFT-код банка получателя.
Есть также SEPA-переводы. Это транзакции в едином цифровом пространстве еврозоны. Все операции проходят исключительно в евро. Совершение операции возможно при наличии счета СЕПА в формате IBAN. Речь об уникальном коде-идентификаторе, символы которого обозначают страну, регион, отделение банка и личный номер счета.
Инструкция по отправке SEPA-перевода:
- зайти в интернет-банкинг;
- создать новый шаблон в категории «Банковские переводы»;
- заполнить данные о получателе — ФИО и IBAN;
- указать сумму платежа;
- выбрать счет для списания средств;
- подтвердить операцию.
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