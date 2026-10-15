Первые выпуски финансовых инструментов секьюритизации и облигаций с покрытием в Украине могут пройти уже в 2027 году. Финансовые учреждения предварительно заинтересовались использованием этих механизмов и рассматривают возможность включить соответствующие операции в свои планы на следующий год.

Об этом сообщил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Максим Либанов во время ISF 2026, передает mind.

«Честно скажу, что там у нас уже есть определенные предварительные разговоры с финансовыми учреждениями, которые смотрят в эту сторону и планируют свои финансовые планы 2027 года, может сделать первые эмиссии таких инструментов», — отметил он.

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Как секьюритизация и облигации с покрытием помогут экономике

По словам Либанова, недавно принятый и подписанный президентом закон о секьюритизации и облигациях с покрытием должен создать дополнительные возможности для долгосрочного финансирования экономики. Эти инструменты позволят банкам и другим финансовым учреждениям привлекать новые ресурсы и пополнять ликвидность для дальнейшего кредитования.

В частности, банки смогут использовать такие механизмы для рефинансирования кредитных портфелей вместе с ипотечным и потребительским кредитованием.

«Инструменты как раз по секьюритизации, облигациям с покрытием — это инструменты, которые, с одной стороны, дополнительно привлекают финансирование, причем долгое финансирование в экономику. С другой стороны, это инструмент рефинансирования самого первоначального кредитора», — объяснил Либанов.

Когда заработают новые финансовые инструменты

Закон должен вступить в силу 1 июля 2027 года. До этого времени НКЦБФР совместно с Национальным банком должны разработать необходимую подзаконную нормативную базу для практического запуска новых механизмов.

Отдельно представитель комиссии отметил необходимость расширения перечня инвестиционных инструментов, доступных в Украине, в частности в сфере устойчивого финансирования. Сейчас украинский рынок предлагает ограниченный набор таких инструментов, в том числе зеленые облигации, в то время как международная практика предполагает более широкие возможности.

По мнению Либанова, для привлечения иностранного капитала Украине необходимо предложить инвесторам привычные для них финансовые инструменты, в частности связанные с устойчивым развитием.