Первые выпуски финансовых инструментов секьюритизации и облигаций с покрытием в Украине могут пройти уже в 2027 году. Финансовые учреждения предварительно заинтересовались использованием этих механизмов и рассматривают возможность включить соответствующие операции в свои планы на следующий год.
Об этом сообщил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Максим Либанов во время ISF 2026, передает mind.
«Честно скажу, что там у нас уже есть определенные предварительные разговоры с финансовыми учреждениями, которые смотрят в эту сторону и планируют свои финансовые планы 2027 года, может сделать первые эмиссии таких инструментов», — отметил он.
Как секьюритизация и облигации с покрытием помогут экономике
По словам Либанова, недавно принятый и подписанный президентом закон о секьюритизации и облигациях с покрытием должен создать дополнительные возможности для долгосрочного финансирования экономики. Эти инструменты позволят банкам и другим финансовым учреждениям привлекать новые ресурсы и пополнять ликвидность для дальнейшего кредитования.
В частности, банки смогут использовать такие механизмы для рефинансирования кредитных портфелей вместе с ипотечным и потребительским кредитованием.
«Инструменты как раз по секьюритизации, облигациям с покрытием — это инструменты, которые, с одной стороны, дополнительно привлекают финансирование, причем долгое финансирование в экономику. С другой стороны, это инструмент рефинансирования самого первоначального кредитора», — объяснил Либанов.
Когда заработают новые финансовые инструменты
Закон должен вступить в силу 1 июля 2027 года. До этого времени НКЦБФР совместно с Национальным банком должны разработать необходимую подзаконную нормативную базу для практического запуска новых механизмов.
Отдельно представитель комиссии отметил необходимость расширения перечня инвестиционных инструментов, доступных в Украине, в частности в сфере устойчивого финансирования. Сейчас украинский рынок предлагает ограниченный набор таких инструментов, в том числе зеленые облигации, в то время как международная практика предполагает более широкие возможности.
По мнению Либанова, для привлечения иностранного капитала Украине необходимо предложить инвесторам привычные для них финансовые инструменты, в частности связанные с устойчивым развитием.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что НКЦБФР готовит новые инвестиционные инструменты для развития украинского рынка капитала. Украинский рынок капитала работает в условиях полномасштабной войны, валютных ограничений, ограниченного доступа к международному капиталу и значительной доли государственных облигаций. Даже при таких условиях необходимо создавать инструменты и правила, которые позволят рынку развиваться уже сейчас и масштабироваться в будущем.