Акции Microsoft обновили исторический максимум после возобновления интереса к ИИ

Акции Microsoft выросли более чем на 54% от июньского минимума, прибавив компании около $1,4 трлн рыночной стоимости.

Во вторник, 13 октября, котировки впервые примерно за год обновили рекорд — инвесторы опять более оптимистично оценивают перспективы компании в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg

Как Microsoft возобновила рост после резкого падения

Во вторник акции Microsoft подорожали на 0,4% - до $543,45. Они превысили предыдущий рекорд, установленный в октябре 2025 года.

Еще несколько месяцев назад компания была среди аутсайдеров индекса S&P 500. Инвесторы сомневались, оправдывают ли доходы значительные расходы Microsoft на инфраструктуру искусственного интеллекта, а также опасались, что технологические изменения могут нарушить работу традиционных поставщиков программного обеспечения.

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В июне акции компании упали на 17% — это было самое глубокое месячное падение с 2000 года. За это время Microsoft потеряла около $600 млрд рыночной стоимости.

Ситуация изменилась после публикации финансовых результатов 29 июля. Отчет показал, что доход облачного бизнеса Microsoft рос самыми быстрыми темпами за четыре года. На следующий день акции подскочили на 16%, начав восстановление, обеспечившее компании лучший квартальный результат с 1998 года.

После публикации отчета по меньшей мере две аналитические компании повысили рекомендации по акциям Microsoft до «покупать». Они выразили уверенность в возможности компании воспользоваться спросом на услуги искусственного интеллекта.

Чего ждут аналитики

Из 72 аналитиков, за которыми следит Bloomberg и которые оценивают Microsoft, 68 рекомендуют покупать ее акции. Ни один из них не рекомендует продавать.

По данным Bloomberg, средняя целевая цена акций составляет $584. Это предполагает потенциал роста примерно на 8% в течение следующих 12 месяцев по сравнению с ценой закрытия торгов во вторник.

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Несмотря на последнее восстановление, по итогам 2026 года Microsoft все еще уступает основным фондовым индексам из-за слабых результатов первой половины года. С начала года акции компании подорожали примерно на 12%. Для сравнения, индекс Nasdaq 100 вырос на 21%, а S&P 500 — на 14%.