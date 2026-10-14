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Акции Microsoft обновили исторический максимум после возобновления интереса к ИИ

Фондовый рынок
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Microsoft
Microsoft
Акции Microsoft выросли более чем на 54% от июньского минимума, прибавив компании около $1,4 трлн рыночной стоимости.
Во вторник, 13 октября, котировки впервые примерно за год обновили рекорд — инвесторы опять более оптимистично оценивают перспективы компании в сфере искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Bloomberg.

Как Microsoft возобновила рост после резкого падения

Во вторник акции Microsoft подорожали на 0,4% - до $543,45. Они превысили предыдущий рекорд, установленный в октябре 2025 года.
Еще несколько месяцев назад компания была среди аутсайдеров индекса S&P 500. Инвесторы сомневались, оправдывают ли доходы значительные расходы Microsoft на инфраструктуру искусственного интеллекта, а также опасались, что технологические изменения могут нарушить работу традиционных поставщиков программного обеспечения.
В июне акции компании упали на 17% — это было самое глубокое месячное падение с 2000 года. За это время Microsoft потеряла около $600 млрд рыночной стоимости.
Ситуация изменилась после публикации финансовых результатов 29 июля. Отчет показал, что доход облачного бизнеса Microsoft рос самыми быстрыми темпами за четыре года. На следующий день акции подскочили на 16%, начав восстановление, обеспечившее компании лучший квартальный результат с 1998 года.
После публикации отчета по меньшей мере две аналитические компании повысили рекомендации по акциям Microsoft до «покупать». Они выразили уверенность в возможности компании воспользоваться спросом на услуги искусственного интеллекта.

Чего ждут аналитики

Из 72 аналитиков, за которыми следит Bloomberg и которые оценивают Microsoft, 68 рекомендуют покупать ее акции. Ни один из них не рекомендует продавать.
По данным Bloomberg, средняя целевая цена акций составляет $584. Это предполагает потенциал роста примерно на 8% в течение следующих 12 месяцев по сравнению с ценой закрытия торгов во вторник.
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Несмотря на последнее восстановление, по итогам 2026 года Microsoft все еще уступает основным фондовым индексам из-за слабых результатов первой половины года. С начала года акции компании подорожали примерно на 12%. Для сравнения, индекс Nasdaq 100 вырос на 21%, а S&P 500 — на 14%.
Среди так называемой «Великолепной семерки» крупнейших технологических компаний динамика Microsoft примерно соответствует результатам Alphabet и Amazon. В то же время, акции Meta Platforms, Apple и Nvidia выросли более чем на 15% с начала года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Фондовый рынокАкцииИИS&P 500
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