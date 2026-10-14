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рф массированно атаковала Укрзализныцю в пяти областях (графики поездов)

Фондовый рынок
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рф массированно атаковала Укрзализныцю в пяти областях (графики поездов)
рф массированно атаковала Укрзализныцю в пяти областях (графики поездов)
14 октября российские войска нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре сразу в пяти областях Украины — повреждены депо, станции и энергетические объекты, а из-за последствий атаки возникли масштабные задержки поездов.
Об этом сообщает глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.
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По его словам, российские удары охватили Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области.
«Враг пытается разрушить все, до чего может дотянуться: депо локомотивные и вагонные, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, не говоря уже о подвижном составе», — сообщил Перцовский.
В результате обстрелов возникли перебои с энергоснабжением железнодорожных объектов. На отдельных направлениях движение поездов было заблокировано из-за препятствий на путях. Железнодорожники оперативно восстанавливали электропитание и искали альтернативные маршруты для обеспечения перевозки пассажиров.
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Перцовский сообщил, что материальные потери компании существенны. Восстановительные работы начались еще утром 14 октября.
В то же время благодаря преждевременным предупреждениям об опасности и эвакуации удалось избежать жертв и пострадавших среди работников железной дороги.
«Ключевое — все были заранее предупреждены, четко эвакуировались и прошли ночь без пострадавших и человеческих потерь», — подчеркнул руководитель компании.

Более 100 поездов задерживаются

По данным сервиса «Укрзализныци», утром 14 октября в пути задерживались более 100 поездов дальнего следования.
Среди самых больших задержек рейс № 93/94 Харьков — Хелм, отстающий от расписания почти на 10 часов. Полный список — по ссылке.
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«Столичный узел останавливала баллистическая угроза, сейчас — один за другим разъезжаются поезда, которые придерживали из соображений безопасности», — пишет он.
Ранее мы писали, что «Укрзализныця» планирует создать международного лоукост-перевозчика, соединяющего западные регионы Украины с крупными городами Центральной Европы.
Маршруты планируют запустить из Ужгорода, Львова и Ковеля в Будапешт, Братиславу, Варшаву, Вену и Берлин.
К проекту хотят привлечь партнеров из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Его планируют развивать в пределах европейских транспортных коридоров TEN-T.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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