рф массированно атаковала Укрзализныцю в пяти областях (графики поездов)

14 октября российские войска нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре сразу в пяти областях Украины — повреждены депо, станции и энергетические объекты, а из-за последствий атаки возникли масштабные задержки поездов.

Об этом сообщает глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

Якщо вам не вистачає грошей на покупки, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо вам не вистачає грошей на покупки, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

По его словам, российские удары охватили Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

«Враг пытается разрушить все, до чего может дотянуться: депо локомотивные и вагонные, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, не говоря уже о подвижном составе», — сообщил Перцовский.

В результате обстрелов возникли перебои с энергоснабжением железнодорожных объектов. На отдельных направлениях движение поездов было заблокировано из-за препятствий на путях. Железнодорожники оперативно восстанавливали электропитание и искали альтернативные маршруты для обеспечения перевозки пассажиров.

Читайте также Укрзализныця получила новые вагоны украинского производства (детали)

Перцовский сообщил, что материальные потери компании существенны. Восстановительные работы начались еще утром 14 октября.

В то же время благодаря преждевременным предупреждениям об опасности и эвакуации удалось избежать жертв и пострадавших среди работников железной дороги.

«Ключевое — все были заранее предупреждены, четко эвакуировались и прошли ночь без пострадавших и человеческих потерь», — подчеркнул руководитель компании.

Более 100 поездов задерживаются

По данным сервиса «Укрзализныци», утром 14 октября в пути задерживались более 100 поездов дальнего следования.

Среди самых больших задержек рейс № 93/94 Харьков — Хелм, отстающий от расписания почти на 10 часов. Полный список — по ссылке.

Читайте также Укрзализныця планирует создать лоукост-перевозчика в ЕС

«Столичный узел останавливала баллистическая угроза, сейчас — один за другим разъезжаются поезда, которые придерживали из соображений безопасности», — пишет он.

Ранее мы писали, что «Укрзализныця» планирует создать международного лоукост-перевозчика, соединяющего западные регионы Украины с крупными городами Центральной Европы.

Маршруты планируют запустить из Ужгорода, Львова и Ковеля в Будапешт, Братиславу, Варшаву, Вену и Берлин.